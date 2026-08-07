Meta se lance sur le marché des logiciels écrits par l'IA, dominé par Anthropic et OpenAI

Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp...) a lancé mercredi 5 août Muse Code, un outil d'intelligence artificielle capable d'écrire des logiciels de façon autonome, faisant son entrée sur le segment le plus lucratif de l'IA générative, dominé par Anthropic et OpenAI.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'assistance à la programmation est aujourd'hui le principal marché où l'IA génère des revenus concrets, au-delà des robots conversationnels grand public comme ChatGPT ou Gemini.

Microsoft en a été le pionnier avec GitHub Copilot, avant l'essor d'une nouvelle génération d'outils dits "agentiques", capables d'enchaîner seuls plusieurs tâches complexes : Claude Code chez Anthropic, Codex chez OpenAI ou encore Cursor, dont le rachat par SpaceX, le groupe d'Elon Musk, est en voie de finalisation.

Muse Code n'est pas un simple générateur et correcteur de code informatique : le logiciel planifie la réalisation d'un projet, le découpe en tâches, écrit le programme et en vérifie le résultat.

Il peut déléguer des tâches à plusieurs "sous-agents" travaillant en parallèle, a expliqué le patron de Meta, Mark Zuckerberg, sur son réseau social Threads.

L'outil, en version bêta, est facturé à l'usage (et non sur abonnement), à des tarifs inférieurs à ceux de la concurrence, une stratégie de conquête assumée.

Meta propose même, par défaut, un tarif environ dix fois inférieur aux utilisateurs qui acceptent de partager leurs données d'utilisation pour améliorer ses produits.

Le géant des réseaux sociaux, dont les revenus reposent presque entièrement sur la publicité, cherche ainsi à monétiser directement ses modèles d'IA, sous la pression d'investisseurs inquiets de l'ampleur de ses dépenses.

Muse Code s'appuie sur la dernière version de Muse Spark, le modèle dévoilé en avril, premier fruit de la refonte complète de l'IA chez Meta, dont les précédents modèles étaient jugés en retrait face à la concurrence.

Mi-2025, Mark Zuckerberg avait déboursé plus de 14 milliards de dollars pour prendre 49% de Scale AI et placer son patron, Alexandr Wang, à la tête d'une nouvelle entité, Meta Superintelligence Labs, tout en débauchant à prix d'or des cadres d'OpenAI, d'Anthropic et de Google.

Le multimilliardaire avait aussi rompu à cette occasion avec la tradition maison des modèles en accès libre et gratuit ("open weight"), défendue par le chercheur français Yann LeCun, qui a quitté le groupe fin 2025 pour créer sa start-up.

Un incident de sécurité impliquant une version précédente du modèle de Meta, Muse Spark 1.1, a été dévoilé mercredi 5 août par le média The Information.

Lors d'un test de cybersécurité mené avec un prestataire spécialisé, Irregular, Muse Spark s'est introduit dans les systèmes d'une entreprise, dont l'identité n'a pas été révélée pour l'heure.

L'incident, survenu à une date non précisée, a été causé par une "erreur de configuration" chez ce prestataire, a indiqué un porte-parole de Meta, promettant la publication à terme d'un rapport d'enquête détaillé.

Des faits similaires se sont produits ces dernières semaines lors de tests comparables chez OpenAI et Anthropic, dont les modèles ont profité d'environnements mal isolés pour accéder à des systèmes informatiques réels sans autorisation.

AFP/VNA/CVN