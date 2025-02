La Malaisie impulse la numérisation dans l'industrie aéronautique

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le DSP comprend trois phases principales. Dans la première phase, la CAAM se concentre sur les améliorations et les mises à niveau technologiques pour créer une prémisse à la mise en œuvre de la deuxième phase comme la numérisation des processus de surveillance, d'exploitation, d'octroi de licences et de renouvellement numérique pour le personnel de l'aviation. S’appuyant sur les résultats des deux premières phases, la CAAM mettra en œuvre des projets plus complexes au cours de la troisième phase pour renforcer l’écosystème de l’aviation.

M. Norazman, directeur général de la CAAM, a déclaré que l’une des initiatives importantes du DSP était le développement d’un système d'octroi de licences électroniques. Le système sera mis en œuvre fin février.

En outre, la CAAM s’emploie à établir un système de données complet d’ici 2027, visant à améliorer la capacité de surveillance, d’assurance de la sécurité et de prévision des risques dans le secteur de l’aviation.

D’ici 2028, toutes les données relatives à la sécurité aérienne seront interconnectées, ce qui améliorera les capacités de surveillance, garantira la sécurité, la transparence et réduira considérablement le temps d’enquête sur les incidents aériens.

VNA/CVN