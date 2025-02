Plusieurs autorités sanitaires européennes appellent à soutenir davantage l'OMS

Photo : AFP/VNA/CVN

Les directeurs de l'Institut finlandais pour la santé et le bien-être (THL) et de cinq autres institutions européennes de santé nationales ont publié une lettre ouverte dans la prestigieuse revue médicale The Lancet, soulignant les défis posés par un éventuel départ américain, et ajoutant que les nations européennes doivent assumer rapidement un plus grand rôle au sein de l'OMS.

Selon un communiqué de presse publié samedi 15 février par le THL, la lettre a non seulement exhorté les pays européens à accroître leur contribution financière à l'OMS, mais aussi à envoyer davantage d'experts à l'organisation. L'appel a été cosigné par les établissements nationaux de santé de Norvège, du Danemark, de la France, de l'Autriche et du Portugal.

Un engagement européen plus fort envers l'OMS "stabiliserait l'organisation" et garantirait "que ses valeurs continuent de façonner la politique de santé mondiale", a noté la lettre.

Les États-Unis sont le plus grand contributeur financier à l'OMS et fournissent des centaines d'experts à l'organisation. La lettre a averti que le fait que l'OMS dépende fortement des États-Unis présente un risque important, une inquiétude désormais en train de se matérialiser.

Malgré son mandat mondial, l'OMS opère avec un budget annuel d'environ trois milliards de dollars, ce qui reste modeste en termes internationaux. Selon les signataires du document, le retrait des États-Unis laisserait un vide financier et d'expertise substantiel.

L'OMS joue un rôle crucial dans la gestion des crises de santé liées aux épidémies et aux catastrophes naturelles dans le monde entier. L'organisme assure également des initiatives de santé publique vitales dans des pays moins développés, tels que des programmes de santé maternelle et les vaccinations infantiles.

Le président américain Donald Trump a annoncé fin janvier que les États-Unis se retireraient de l'OMS début 2026.

Xinhua/VNA/CVN