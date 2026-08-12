La Malaisie et l’Australie cherchent à renforcer leur coopération dans les minéraux essentiels

La Malaisie et l’Australie étudient les moyens de renforcer leur coopération dans le domaine des terres rares (REE) et des minéraux essentiels, notamment dans la production d’aimants en néodyme.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le ministère malaisien des Ressources naturelles et de la Durabilité environnementale a indiqué que cette question figurait parmi les principaux sujets abordés lors d’un entretien, le 11 août, entre le ministre Arthur Joseph Kurup et la haute-commissaire d’Australie en Malaisie, Danielle Heinecke. La Malaisie reconnaît l’expertise technique et la position de premier plan de l’Australie dans le secteur des minéraux essentiels et s’engage à développer une chaîne de valeur nationale complète des terres rares, de l’aval intermédiaire à l’aval, conformément à la troisième Politique nationale sur les minéraux (NMP3).

Le ministère malaisien a indiqué que les discussions avaient également porté sur le partage des meilleures pratiques en matière de gestion des déchets issus du traitement des terres rares, notamment les résidus de neutralisation (NUF), ainsi que sur les efforts visant à développer les capacités nationales de production d’aimants en néodyme.

Outre les minéraux essentiels, les deux parties ont également discuté de la gestion des déchets dangereux, de la conservation des écosystèmes marins, du financement climatique et de l’engagement de la Malaisie en faveur de la 31e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP31).

Selon le ministère malaisien, la combinaison de l’expertise technique australienne et de l’engagement de la Malaisie en faveur d’une gestion durable des ressources devrait servir de catalyseur à une croissance économique verte et compétitive, tout en générant des bénéfices à long terme pour les deux pays. La rencontre visait également à renforcer les relations bilatérales et à explorer de nouveaux domaines de coopération dans le cadre du partenariat stratégique intégral entre la Malaisie et l’Australie, établi en 2021.

VNA/CVN