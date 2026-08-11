Euro numérique : les entreprises allemandes restent de marbre, selon une étude

À trois ans d'un lancement envisagé par la Banque centrale européenne, l'euro numérique peine toujours à convaincre les entreprises allemandes, oscillant entre indifférence et scepticisme, selon une étude du ZEW publiée mardi 11 août.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Près de 77% des entreprises n'attendent aucun impact de l'euro numérique sur leurs activités et 17% anticipent même des effets négatifs, contre seulement 0,7% qui prévoient des retombées clairement positives, selon l'enquête.

Celle-ci a été réalisée auprès d'environ 800 entreprises de l'industrie et du numérique en Allemagne, alors que l'euro numérique est principalement pensé comme un instrument de paiement destiné aux consommateurs et commerçants.

La réserve exprimée au sein de l'échantillon "peut s'expliquer par le fait que de nombreuses questions concernant l'euro numérique restent ouvertes", et, dans l'attente d'en savoir plus, les entreprises "ne se sentent pas tenues de s'adapter", souligne Vincent Rost, chercheur au ZEW, dans un communiqué.

Selon l'institut, les grandes entreprises de plus de 100 salariés sont celles qui se montrent les plus réceptives : près de 3% y attendent des effets positifs et 8% des effets plutôt positifs.

Autre enseignement de l'étude : près de 60% des entreprises connaissent désormais le projet, contre 55% début 2024.

Contactée par l'AFP, la BCE s'est dite encouragée par la "progression de la notoriété de l'euro numérique" auprès des entreprises et a assuré que le prochain projet pilote, susceptible d'être lancé courant 2027 si le cadre législatif est adopté d'ici là, suscitait un "vif intérêt", selon une porte-parole.

Selon elle, l'euro numérique offrirait une "infrastructure européenne commune" permettant de développer de nouveaux services à l'échelle de la zone euro.

Lancée en 2020, l'initiative vise à renforcer la souveraineté européenne dans les paiements entre particuliers et entreprises, afin de réduire la dépendance envers les grands réseaux internationaux comme Visa, Mastercard et American Express, et les solutions développées par PayPal, très présent en Allemagne, Apple Pay ou Google Pay.

Le projet suscite toutefois depuis plusieurs années des réserves dans le secteur bancaire, qui craint un transfert d'une partie des dépôts vers les portefeuilles d'euros numériques et un affaiblissement du rôle des banques dans le financement de l'économie.

En parallèle, plusieurs établissements européens misent sur la solution de paiement Wero, développée par l'European Payments Initiative (EPI), pour renforcer l'autonomie européenne dans les paiements.

AFP/VNA/CVN