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Publier la photo d'un sublime coucher de Terre, les astronautes d'Artémis sur le retour

Plus de 57 ans après le célèbre cliché du lever de Terre d'Apollo 8, les astronautes d'Artémis II ont immortalisé un coucher de Terre, alors qu'ils remettent le cap le 7 mars vers la planète bleue.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Après un survol de la Lune riche en moments forts, les quatre astronautes d'Artémis II - les Américains Reid Wiseman, Christina Koch et Victor Glover, ainsi que le Canadien Jeremy Hansen - ont entamé le trajet retour vers la Terre.

"Nous reviendrons", a lancé l'Américaine Christina Koch, première femme de l'Histoire à survoler la Lune, en ajoutant : "nous serons sources d'inspiration, mais nous choisirons toujours la Terre".

Collés aux hublots pendant près de sept heures, les astronautes ont bénéficié d'une perspective inédite pour observer la Lune, plus élevée (6.500 km) que la vue de leurs prédécesseurs d'Apollo à une centaine de km.

Profiter de la vue

Sur une série de photos d'une rare beauté publiées par la NASA le 7 mars, le bleu de la Terre se détache sur la vaste obscurité de l'espace, avec au premier plan l'horizon désolé de la Lune, qui apparait dans des teintes allant du gris au brun.

Parmi cette série, un cliché saisissant de la planète bleue s'enfonçant derrière la Lune, un coucher de Terre, rappelle la photo légendaire d'Apollo 8, prise le 24 décembre 1968 par l'Américain Bill Anders lors du premier survol de la Lune par des humains.

"C'est un jour historique, et je sais à quel point vous serez occupés, mais n'oubliez pas de profiter de la vue", déclarait Lovell, décédé en août 2025, dans un enregistrement diffusé à l'équipage.

Photo : AFP/VNA/CVN

La photo emblématique d'Apollo 8 figure souvent dans les sélections des images historiques les plus marquantes et a été incluse en 2003 dans le livre du magazine Life intitulé "100 photographies qui ont changé le monde."

Les quatre membres de l’équipage sont déjà entrés dans l'histoire en devenant les humains s'étant aventurés le plus loin dans l'espace.

Leur nouveau record, 406.771 km depuis la Terre, ne dépasse que de 6.000 km celui de l'équipage d'Apollo 13 en 1970, mais il a été célébré par la NASA et Donald Trump comme la preuve du renouveau du programme spatial habité américain.

Cette mission a "rendu toute l'Amérique incroyablement fière" a salué le 6 mars au soir le président américain, qui a félicité par téléphone les astronautes.

Leur retour aura lieu vendredi au large de la Californie, où leur capsule Orion doit amerrir.

"Science-fiction"

Passés pendant 40 minutes derrière la Lune, l'équipage a découvert avec émerveillement les paysages lunaires, et a livré d'innombrables descriptions des reliefs ou encore des ombres brunes et verdâtres des cratères et du sol lunaires.

"On voit un très beau double cratère. On dirait un bonhomme de neige", a dépeint le pilote Victor Glover, premier astronaute noir à participer à une mission lunaire. "C'est vraiment difficile à décrire. C'est incroyable".

Ils ont assisté à un coucher et un lever de Terre, ainsi qu'une éclipse où la Lune a bloqué le Soleil, digne de "science-fiction", s'est exclamé Victor Glover.

Ils ont également observé des régions de la face cachée qui "n'étaient jamais apparues illuminées lors des missions Apollo", a confié Jenni Gibbons, l'astronaute canadienne qui a assuré lundi toutes les communications avec l'équipage depuis la salle de contrôle de la NASA à Houston, au Texas.

L'équipage a aussi fait une demande spéciale : nommer deux cratères de la Lune, l'un en l'honneur de leur vaisseau, baptisé "Integrity" ("Intégrité"), et l'autre pour Carroll Taylor Wiseman, la femme décédée du commandant. Une demande qui a fait fondre en larmes l'équipage.

Si une prochaine mission prévue l'an prochain se déroule bien, la NASA espère faire alunir des astronautes en 2028.

AFP/VNA/CVN