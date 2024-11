La Fed prévoit d'abaisser progressivement ses taux d'intérêt à l'avenir

Les responsables de la Réserve fédérale des États-Unis ont exprimé leur confiance dans le ralentissement de l'inflation et s'attendent à une baisse progressive des taux d'intérêt à l'avenir, selon le compte-rendu d'une réunion tenue entre les 6 et 7 novembre publié mardi 26 novembre.

"Les participants ont anticipé que si les données étaient conformes aux attentes, l'inflation continuant à descendre durablement à 2% et l'économie restant proche du taux d'emploi maximum, il serait probablement approprié d'évoluer progressivement vers une position plus neutre de la politique monétaire au fil du temps", indique le compte-rendu.

"De nombreux participants ont observé que les incertitudes concernant le niveau du taux d'intérêt neutre compliquaient l'évaluation du degré de restriction de la politique monétaire et, selon eux, rendaient appropriée une réduction graduelle de la restriction de la politique", poursuit-il.

L'évaluation des risques de la Fed suggère que si les risques à la baisse pour l'activité économique et l'emploi ont quelque peu diminué, les risques à la hausse pour l'inflation restent préoccupants. Ces risques comprennent des perturbations potentielles dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, une consommation plus forte que prévu et des hausses persistantes des prix des logements.

Le comité de décision de la Fed a également reconnu les risques liés aux tensions géopolitiques, au resserrement des conditions financières et à la détérioration des conditions de financement, qui pourraient affecter la croissance mondiale et la stabilité économique des Etats-Unis.

Le compte-rendu n'a pas abordé la politique potentielle sous la prochaine administration, mais certains économistes ont exprimé la crainte que les droits de douane supplémentaires proposés par le président élu Donald Trump ne fassent grimper l'inflation, ce qui pourrait compliquer la trajectoire de réduction des taux de la Fed.

Lors de la dernière réunion de politique monétaire, la Fed a réduit la fourchette cible du taux des fonds fédéraux de 0,25 point de pourcentage pour la faire passer de 4,5% à 4,75%, dans un contexte de ralentissement de l'inflation et d'affaiblissement du marché du travail, marquant ainsi la deuxième réduction des taux dans ce cycle d'assouplissement.

La Fed tiendra sa dernière réunion de politique monétaire de l'année les 17 et 18 décembre. L'outil FedWatch du Chicago Mercantile Exchange (CME), qui sert de baromètre pour les attentes du marché concernant le taux cible des fonds fédéraux, montre que le marché s'attend actuellement à une probabilité de 63% que la Fed réduise les taux d'intérêt de 25 points de base lors de la prochaine réunion.

