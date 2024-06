Italie : 11 morts et 66 disparus dans deux naufrages

Photo : AP/VNA/CVN

Un navire marchand a lancé un SOS et a procédé aux premiers secours après avoir découvert un bateau en bois en détresse à environ 193 km au large des côtes de Calabre, dans le Sud de l'Italie.

Le navire marchand a secouru douze personnes et les a aidées jusqu'à l'arrivée d'un navire de la garde côtière italienne. Une femme est décédée peu après son débarquement en raison de graves problèmes de santé, selon les garde-côtes.

"Les recherches pour retrouver d'éventuels survivants du naufrage se poursuivent", ont indiqué les garde-côtes dans un communiqué, précisant qu'aucun autre survivant n'avait encore été retrouvé.

Les 66 personnes disparues comprennent 26 mineurs, a indiqué la presse locale.

Selon les survivants, le bateau serait parti de Turquie la semaine dernière, transportant des migrants et des demandeurs d'asile venus d'Irak, de Syrie, d'Iran et d'Afghanistan.

Lors d'un autre incident, un navire de sauvetage de l'organisation humanitaire allemande Resqship a retrouvé les corps de dix migrants et a réussi à sauver 51 autres personnes à bord d'un bateau en détresse au large de Malte, non loin de Lampedusa, l'île la plus au sud de l'Italie.

Les survivants étaient principalement originaires du Bangladesh, du Pakistan, d'Égypte et de Syrie, selon la chaîne Rai News 24. Le ministère italien de l'Intérieur a ordonné au navire d'accoster à Lampedusa, où les survivants recevront de l'aide.

Les migrants qui voyagent en bateau à travers la Méditerranée centrale sont confrontés à de nombreux dangers et à des taux de mortalité élevés en raison des conditions météorologiques et de la mauvaise qualité des navires.

Près d'un millier de personnes sont mortes ou ont disparu en traversant la Méditerranée depuis le début de l'année, et 3.155 autres en 2023, selon l'Organisation internationale pour les migrations des Nations unies.

Xinhua/VNA/CVN