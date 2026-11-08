La communauté vietnamienne au Japon appelée à contribuer davantage au développement national

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm a appelé les missions diplomatiques vietnamiennes ainsi que la communauté vietnamienne au Japon à renforcer leur solidarité, à promouvoir les relations bilatérales et à apporter des contributions concrètes au développement du pays.

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Photo : VNA/CVN

Le plus haut dirigeant vietnamien a formulé cet appel lors d’une rencontre avec le personnel des représentations vietnamiennes et des membres de la communauté vietnamienne au Japon, dimanche 8 novembre, dans le cadre de sa visite officielle dans ce pays.

Évoquant l’évolution du développement socio-économique du Vietnam, il a souligné que l’année 2026 marquera le début de la mise en œuvre de la Résolution du XIVe Congrès national du Parti et du plan de développement socio-économique pour la période 2026-2030, ouvrant ainsi une nouvelle phase de développement.

Le Vietnam s’emploie à mettre en œuvre des politiques de développement majeures et a besoin, pour ce faire, des contributions de scientifiques, d’experts, d’entrepreneurs et d’intellectuels dotés d’une expérience internationale. Les connaissances, les technologies, les pratiques de gestion modernes et les réseaux mondiaux sont également essentiels à la progression du pays, a-t-il déclaré.

Saluant les efforts et les contributions de la communauté vietnamienne, il a affirmé que le Parti et l’État continueraient d’améliorer les institutions et les politiques afin de créer des conditions favorables permettant aux Vietnamiens résidant à l’étranger de s’impliquer davantage dans le développement socio-économique du pays et de jouer un rôle proactif, en tant que partenaires et co-créateurs, dans l’édification nationale.

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Le secrétaire général et président Tô Lâm a exprimé sa conviction que la communauté vietnamienne au Japon continuera de se développer, de s’intégrer avec succès dans la société locale et de maintenir des liens étroits avec sa patrie.

Il a exhorté le personnel des représentations vietnamiennes à mettre en œuvre rigoureusement la résolution du XIVe Congrès national du Parti, ainsi que les politiques du Parti et de l’État. Il a souligné la nécessité de renforcer leur rôle de passerelle entre les deux pays, de concrétiser efficacement les engagements et accords conclus par les hauts dirigeants, et de contribuer à rendre la coopération bilatérale plus concrète et plus efficace.

Le leader Tô Lâm a également insisté sur l’importance d’améliorer la gestion des affaires communautaires et la protection des citoyens, tout en apportant un soutien opportun aux ressortissants vietnamiens au Japon. Les activités de communication et de sensibilisation doivent encourager la communauté à respecter strictement la législation japonaise, à éviter tout comportement susceptible de nuire aux bonnes relations entre les deux pays, et à favoriser l’entraide dans le travail comme dans les études.

Appelant les Vietnamiens au Japon à cultiver la solidarité et l’entraide, il a encouragé le développement de l’enseignement de la langue vietnamienne afin de la préserver auprès des jeunes générations. Il a également invité la communauté à apporter une contribution concrète - en termes de connaissances comme de ressources - au développement national, et à agir comme un trait d’union amical entre le Vietnam et le Japon.

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Il a encouragé les jeunes Vietnamiens et les étudiants à tirer pleinement parti des opportunités qui leur sont offertes au Japon pour étudier, mener des recherches et travailler, à maîtriser les sciences et technologies de pointe, et à développer leurs compétences afin de contribuer au développement de leur pays d’origine.

Dans son rapport présenté lors de la réunion, l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hiêu, a fait savoir que la communauté vietnamienne au Japon compte plus de 700.000 personnes, réparties dans les 47 préfectures du pays. Il a mis en avant les efforts déployés par l’ambassade pour renforcer la solidarité au sein de la communauté, soutenir les Vietnamiens résidant à l’étranger et mobiliser leurs ressources en faveur du développement national, tout en soulignant que la diplomatie économique devait contribuer de manière significative à l’objectif de croissance à deux chiffres du Vietnam.

À cette occasion, Ngô Phuong Ly, épouse du secrétaire général et président Tô Lâm, a offert une bibliothèque d’ouvrages en langue vietnamienne à la communauté vietnamienne au Japon.

VNA/CVN