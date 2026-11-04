Les Vietnamiens de l’étranger, une force au service du développement et du rayonnement national

Forte de plus de 6,5 millions de personnes réparties dans plus de 130 pays et territoires, la communauté vietnamienne à l’étranger constitue une ressource stratégique pour le développement du pays et un vecteur essentiel de rayonnement de son identité culturelle et de son soft power.

>> Les scientifiques vietnamiens à l’étranger au service de l’innovation nationale

>> La diaspora vietnamienne constitue un levier de solidarité et de développement

Photo : VNA/CVN

Forte de plus de 6,5 millions de personnes vivant, étudiant et travaillant dans plus de 130 pays et territoires, la communauté vietnamienne à l’étranger constitue une ressource stratégique pour l’œuvre d’édification, de développement et de défense de la Patrie.

Au-delà de leur contribution dans les domaines économique, scientifique et technologique, les Vietnamiens de l’étranger jouent également un rôle d’ambassadeurs culturels, contribuant à faire rayonner l’identité nationale, à renforcer le soft power et à rehausser le prestige du Vietnam sur la scène internationale.

La Résolution n°23-NQ/TW du 2 août 2026 sur le travail à l’égard des Vietnamiens de l’étranger marque une nouvelle étape dans la réflexion stratégique et les modalités de mobilisation de cette ressource précieuse.

Un changement de cap pour mieux mobiliser les ressources de la diaspora

L’une des principales avancées de la Résolution n° 23 réside dans le passage d’une approche axée sur la "mobilisation, le rassemblement et l’accompagnement" à une démarche privilégiant "l’accompagnement, la création de mécanismes adaptés et la mobilisation des ressources".

Photo : VNA/CVN

Cette évolution ne constitue pas un simple ajustement des méthodes de travail à l’égard des Vietnamiens de l’étranger. Elle traduit également la vision stratégique du Parti visant à créer un environnement favorable pour leur permettre de participer activement et plus largement à l’œuvre de développement du pays.

La réalité sur le terrain montre que, lorsque les communautés bénéficient de réseaux de connexion et de mécanismes de soutien efficaces, leurs ressources peuvent se traduire par des contributions concrètes. Au Laos, le renforcement des organisations communautaires dans les 18 provinces et villes du pays a ainsi permis de consolider la solidarité, d'aider les Vietnamiens à stabiliser leurs conditions de vie et leurs activités économiques, ainsi qu'à respecter la législation du pays d'accueil.

Cette cohésion communautaire constitue également un socle favorable au développement de la coopération économique bilatérale. Le Vietnam est actuellement le deuxième investisseur étranger au Laos, avec près de 300 projets représentant un montant total de capitaux enregistrés de plus de 7 milliards de dollars.

Les entreprises vietnamiennes sont présentes dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment les télécommunications, la finance et la banque, l'énergie et l'agriculture de haute technologie, contribuant ainsi au développement économique du Laos et au renforcement de l'amitié et de la coopération entre les deux pays.

Un autre axe majeur de la Résolution n°23 consiste à valoriser le potentiel des experts, intellectuels et scientifiques vietnamiens établis à l'étranger. Nombre d'entre eux travaillent dans des centres de recherche et d'innovation de premier plan dans le monde et peuvent contribuer directement à l'élaboration des politiques publiques, au transfert de technologies et à la formation de ressources humaines hautement qualifiées au Vietnam.

Lors d'une rencontre avec des experts et intellectuels vietnamiens résidant en Belgique et au Luxembourg, organisée dans le cadre de sa récente visite officielle en Belgique, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a salué leurs recommandations et propositions, soulignant qu'elles traduisaient leur attachement à la Patrie par des actions concrètes.

Il a notamment affirmé que les scientifiques n'avaient pas nécessairement besoin de rentrer au pays pour apporter leur contribution. Le Vietnam doit mettre en place des mécanismes de coopération souples, tels que des contrats d'expertise fondés sur des missions précises, le travail à distance, les projets de recherche conjoints ou encore des commandes assorties d'objectifs de résultats concrets.

Cette orientation revêt une importance particulière alors que le Vietnam accélère le développement des sciences et des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique. La mise en place d'un réseau mondial de spécialistes vietnamiens, notamment dans des domaines de pointe tels que les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle, permettra de mobiliser plus efficacement les compétences et les connaissances acquises à l'international au service des objectifs de développement à long terme du pays.

Préserver l'identité nationale et faire rayonner la culture vietnamienne

Outre les ressources économiques et intellectuelles, la Résolution n°23 souligne le rôle essentiel de la communauté vietnamienne à l'étranger dans la préservation et la promotion de la culture nationale.

Chaque Vietnamien de l'étranger est considéré comme un "ambassadeur culturel", contribuant à faire connaître l'image du Vietnam, son peuple et ses valeurs traditionnelles auprès des amis internationaux.

Dans cette perspective, la préservation de la langue vietnamienne et la transmission de l'histoire et des traditions nationales aux jeunes générations constituent des missions essentielles pour maintenir les liens entre la diaspora et la Patrie. Le parcours de Nguyên Thi Xuân Oanh, cofondatrice de la première école d'enseignement du vietnamien en Thaïlande, créée en 2017, illustre parfaitement cet engagement.

Bien qu'elle soit née et ait grandi en Thaïlande, elle a toujours consacré beaucoup d'énergie à transmettre sa langue maternelle aux jeunes générations d'origine vietnamienne. Malgré son âge avancé, elle continue de donner des cours en ligne afin d'aider les enfants à maîtriser le vietnamien, à l'oral comme à l'écrit, tout en leur faisant découvrir l'histoire et la culture nationales et en cultivant leur fierté de leurs origines.

Au Laos, les associations vietnamiennes s'attachent également à maintenir les écoles de langue vietnamienne, les activités culturelles traditionnelles et les rencontres communautaires. Selon Pham Van Hung, président de l'Association générale des Vietnamiens au Laos, la préservation de la langue vietnamienne est considérée comme une mission vitale.

La langue n'est pas seulement un moyen de communication : elle est aussi le reflet de l'âme, de l'identité et des traditions du peuple vietnamien. Parallèlement, la communauté vietnamienne au Laos veille à promouvoir une image positive, à bien s'intégrer dans la société d'accueil et à maintenir des liens étroits avec la Patrie.

Les cours de vietnamien, les programmes de promotion culturelle et de transmission des traditions, les échanges entre les peuples ainsi que les gestes de solidarité envers le pays natal, notamment lorsque la population est confrontée aux difficultés provoquées par les catastrophes naturelles et les inondations, contribuent à renforcer les liens entre les Vietnamiens de l'étranger et leur pays d'origine.

Le travail à l'égard des Vietnamiens de l'étranger entre ainsi dans une nouvelle phase, porteuse de nouvelles exigences et de nouvelles opportunités. Dans l'esprit de la Résolution n° 23, la diaspora n'est plus seulement une communauté bénéficiaire des politiques de soutien de l'État, mais devient un acteur à part entière du processus de développement national.

La mobilisation des ressources économiques et intellectuelles, conjuguée à la préservation et à la promotion des valeurs culturelles, contribuera à consolider le grand bloc de l'unité nationale, à renforcer le soft power et à rehausser le prestige du Vietnam.

Cette orientation permettra également de bâtir une communauté vietnamienne à l'étranger solidaire et forte, bien intégrée dans les sociétés d'accueil tout en restant profondément attachée à sa Patrie, afin de contribuer collectivement à la réalisation de l'aspiration du Vietnam à un développement rapide et durable dans la nouvelle ère.

VNA/CVN