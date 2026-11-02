Depuis Londres, la diaspora fait vibrer ses racines entre culture et solidarité

La communauté vietnamienne et ses soutiens internationaux se sont rassemblés dimanche 1 er novembre à Longfield Hall, dans le sud de Londres, pour la deuxième édition de l’événement culturel et caritatif "Un cœur pour le Centre du Vietnam".

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Organisé par la fondation Seeds of Love, ce programme vise à lever des fonds pour soutenir les communautés de l’ethnie Bru-Vân Kiêu, nichés le long de la piste légendaire Hô Chi Minh, dans la province de Quang Tri (Centre).

Photo : VNA/CVN

Après avoir fait escale l’an dernier à Khâu Vai, dans le district de Mèo Vac, au cœur des hautes terres de la frontière septentrionale du pays, le voyage humanitaire de la Fondation met le cap cette année sur les villages de l’ethnie Bru-Vân Kiêu à Quang Tri.

Bien qu’elles aient joué un rôle déterminant pendant la guerre en protégeant et en soutenant les soldats vietnamiens, ces populations restent aujourd’hui confrontées à une grande précarité, nombre de familles souffrant encore d’un manque d’eau potable et de déficits criants en infrastructures de transport que l’isolement total de la saison des pluies vient exacerber.

S’exprimant auprès de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Londres, la fondatrice et directrice de l’organisation, Dao Kim Thu, a souligné que l’ambition de la Fondation dépassait le simple soutien aux femmes, aux enfants et aux communautés défavorisées du Vietnam, visant également à fédérer la diaspora, à promouvoir la culture nationale et à resserrer les liens des jeunes générations avec leurs racines.

L’un des temps forts de l’événement a été le concours de peinture pour enfants intitulé "Le Vietnam dans mes yeux", une initiative qui a permis aux plus jeunes d’exprimer leur attachement au pays d’origine de leurs familles.

Bao Vi, une fillette de neuf ans élevée au Royaume-Uni, a choisi de dessiner la traditionnelle tunique ao dài et le chapeau conique vietnamien, deux symboles indissociables de l’identité nationale.

L’initiative a également suscité un vif intérêt chez les participants internationaux. Parmi eux, Ian Stott, marié à une Vietnamienne, a confié être venu pour s’imprégner de la culture locale et partager un moment de convivialité avec la communauté.

Ému de voir des familles vietnamiennes s’unir pour soutenir les minorités ethniques des montagnes du Centre, "qui en ont réellement besoin", Matt Ramsden, dont la conjointe est également vietnamienne, a résumé la situation par une formule universelle : "En ces temps difficiles, nous devons plus que jamais apprendre à nous soutenir les uns les autres".

Des estampes populaires de Dông Hô aux figurines traditionnelles tò he façonnées par les artisans, en passant par le chapeau conique et les tasses de thé vietnamien partagées en terre étrangère, chaque élément témoigne que cette levée de fonds a dépassé la simple collecte d’argent pour devenir un véritable acte de préservation de l’âme nationale par-delà les distances.

Cette initiative fait par ailleurs écho à la résolution N°80 du Politburo sur le développement de la culture vietnamienne, laquelle érige la culture en fondement spirituel et en pilier du développement national.

De même, cette rencontre met en lumière la portée de la résolution N°23 du Politburo relative aux affaires concernant les Vietnamiens résidant à l’étranger qui réaffirme que la communauté vietnamienne à l’étranger constitue une partie intégrante de la nation, un des leviers stratégiques majeurs pour le renforcement de la puissance globale du pays.

Le 24 novembre prochain, le Vietnam célébrera pour la première fois la Journée de la culture vietnamienne, un patrimoine dont la diaspora de Londres a déjà marqué le grand retour ce 1er novembre en vibrant au rythme de chaque tunique traditionnelle, en s’exprimant à travers les coups de pinceau des enfants et en se concrétisant par des dons précieusement économisés pour les Bru-Vân Kiêu.

VNA/CVN