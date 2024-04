Cameroun : inauguration en grande pompe du musée des Rois Bamouns

Pour pénétrer dans le musée des Rois Bamouns, dans l'ouest du Cameroun, on passe sous les crochets des gueules béantes d'un gigantesque serpent à deux têtes, clou d'un imposant édifice en forme des armoiries de l'un des plus vieux royaumes d'Afrique subsaharienne. Il a été inauguré en grande pompe ce week-end.

>> Cameroun : cinq morts lors d'affrontements dans l'Extrême-Nord du pays

>> La BAD ouvre à Yaoundé son bureau régional pour l'Afrique centrale

À Foumban, capitale historique des Bamouns, la place du palais royal n'était pas assez vaste pour accueillir des milliers de sujets et badauds venus de tout le pays, en plus des 2.000 invités à la tribune officielle : dignitaires autour de leur roi Mouhammad Nabil Mforifoum Mbombo Njoya, ministres, préfets, diplomates...

Les notables de ce royaume vieux de plus de six siècles avaient revêtu leurs tenues traditionnelles d'apparat, boubous aux couleurs diverses et coiffés de chéchias assorties.

Le Cameroun compte quelque 270 ethnies aux coutumes et langues différentes et plus de 80 chefferies de premier degré (royaumes et sultanats), issues de l'époque pré-coloniale.

L'importance du droit coutumier et le sentiment d’appartenance à ces chefferies demeurent vivaces dans le quotidien des 28 millions d’habitants de ce vaste pays d’Afrique centrale, qu’ils soient restés sur leurs terres ou aient migré.

AFP/VNA/CVN