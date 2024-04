Symposium

Accent sur le dialogue interculturel et l'apprentissage mutuel entre les civilisations

Photo: Xinhua/VNA/CVN

Ce symposium, organisé au siège de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), a porté sur la dimension historique des échanges culturels le long des routes de la soie, ainsi que du dialogue interculturel et de l'apprentissage mutuel dans le monde contemporain.

"Face aux nombreux risques et défis du monde d'aujourd'hui, il est nécessaire de puiser dans la sagesse des classiques et d'allier l'héritage et l'innovation pour promouvoir le développement et le progrès. Il est primordial d'accroître la compréhension mutuelle à travers les échanges et la coopération", a déclaré Zhang Jianchun, chef adjoint du Département de l'information du Comité central du Parti communiste chinois (PCC).

Il a rappelé qu'en mars 2014, le président chinois Xi Jinping avait visité le siège de l'UNESCO pour la première fois et avait prononcé un discours important sur la promotion des échanges et de l'apprentissage mutuel entre les civilisations.

Dix ans plus tard, le concept d'échanges et d'apprentissage mutuels entre les civilisations devient de plus en plus populaire, alors que la sagesse et les solutions chinoises dans ce domaine ont contribué aux intérêts communs de toute l'humanité, a déclaré M. Zhang. "La Chine reste pleinement engagée dans une coopération fructueuse avec toutes les parties, y compris l'UNESCO, en promouvant conjointement les échanges et le dialogue entre les civilisations."

Il a invité toutes les parties à mettre activement en œuvre l'Initiative pour le développement mondial, l'Initiative pour la sécurité mondiale et l'Initiative pour la civilisation mondiale, trois initiatives proposées par M. Xi, afin de renforcer le consensus entre les civilisations et de promouvoir un développement commun.

Dans son discours, Qu Xing, directeur général adjoint de l'UNESCO, a souligné qu'aucune véritable communauté internationale ne serait possible sans compréhension, connaissance et confiance mutuelles. Il a appelé toutes les parties à construire la confiance.

Doudou Diène, ancien directeur de la Division du dialogue interculturel de l'UNESCO, a déclaré que l'organisme onusien promouvait activement les échanges culturels et l'apprentissage mutuel avec de nombreux programmes, y compris le programme "Routes de la Soie, Routes de Dialogue" lancé en 1988, qui a été un énorme succès.

Lors de deux panels du symposium, des experts se sont penchés sur les manières dont les échanges d'idées, de religions, d'art et de valeurs ont constamment contribué à l'enrichissement de toutes les civilisations, en discutant des principaux défis auxquels sont confrontés les échanges interculturels et le dialogue entre les civilisations dans un monde globalisé, urbanisé et numérique.

Environ 200 personnes ont participé au symposium, co-organisé par le Bureau d'information du Conseil des Affaires d'État de la Chine, l'UNESCO et la Commission nationale chinoise pour l'UNESCO.

Xinhua/VNA/CVN