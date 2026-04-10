Madagascar

La 2e édition du CEO Summit de l'océan Indien pour accélérer l'intégration économique régionale

La deuxième édition du CEO Summit de l'océan Indien a débuté jeudi 9 avril à la capitale malgache Antananarivo, visant à accélérer l'intégration économique de la région.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Ce sommet, qui se déroule sur deux jours, réunit des décideurs, des investisseurs et des responsables de 23 pays, avec l'ambition de renforcer la convergence des visions et d'apporter des réponses pragmatiques aux défis économiques de la région de l'océan Indien et au-delà.

Organisé par le Syndicat des Industries de Madagascar (SIM) et BECOM, une agence de communication institutionnelle malgache, le sommet s'articule autour du thème "Nouveaux paradigmes, nouveaux horizons".

Lors de la cérémonie d'ouverture du sommet, le président de la Refondation de la République de Madagascar, le colonel Michael Randrianirina, a ouvert les travaux devant un auditoire concentré. "Cet événement économique d'envergure régionale traduit l'ouverture de notre pays aux investisseurs régionaux et internationaux", a-t-il déclaré.

Il a lancé des appels en faveur des investissements et de "partenariats équilibrés fondés sur le respect mutuel" à Madagascar, tout en soulignant l'importance de la préservation de la souveraineté économique nationale.

Le président du SIM, Tiana Rasamimanana, a estimé que ce sommet devrait aller au-delà des simples discussions pour devenir "un catalyseur d'initiatives", insistant sur la nécessité de transformer les échanges en "projets concrets" et en "investissements durables"

Xinhua/VNA/CVN