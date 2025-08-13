Des feux de forêt provoquant des évacuations massives en Grèce

La Grèce est aux prises avec des dizaines de feux de forêt qui ont provoqué des évacuations de grande envergure à travers le pays.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Les incendies ont également endommagé des habitations, des terres agricoles et des installations industrielles, tandis que des vents violents et une chaleur extrême entravent les efforts de lutte contre les incendies.

L'agence de presse officielle grecque AMNA a fait état de 82 feux de forêt au cours des dernières 24 heures, dont 23 étaient encore actifs mardi 12 août à la tombée de la nuit. Des vents violents atteignant jusqu'à 9 sur l'échelle de Beaufort ont contribué à attiser les flammes, amenant le ministère des Crises climatiques et de la Protection civile à mobiliser pompiers, gardes forestiers, avions et volontaires à travers tout le pays.

Dans la région occidentale d'Achaïe, un important incendie a éclaté près de la zone industrielle de Patras, déclenchant les sirènes d'alerte d'urgence et entraînant l'évacuation de plus de 20 agglomérations.

La chaîne d'État ERT a indiqué que des installations industrielles, des habitations et des terres agricoles avaient été endommagées et qu'au moins trois personnes avaient dû être soignées pour des brûlures ou des problèmes respiratoires. Une épaisse fumée a placé la prison voisine d'Agios Stefanos en état d'alerte maximale, tandis que trois navires des garde-côtes et des bateaux privés se tenaient prêts à effectuer des sauvetages en mer. La circulation sur les autoroutes principales a également été suspendue.

La Grèce est confrontée à une chaleur et à une sécheresse intense depuis plusieurs semaines. Ces conditions, combinées à des vents violents, favorisent la propagation rapide des feux de forêt.

Xinhua/VNA/CVN