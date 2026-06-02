Kim Tuyên nominée au Top 100 des plus beaux visages du monde 2026

L’actrice vietnamienne Kim Tuyên vient d’être inscrite sur la liste des candidates au classement des "100 plus beaux visages du monde 2026" établi par TC Candler, aux côtés de plusieurs autres artistes vietnamiennes.

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Photo : VNA/CVN

La page officielle de TC Candler, média américain spécialisé dans le cinéma, les arts et la beauté, a récemment dévoilé de nouveaux noms retenus pour son célèbre classement annuel des "100 plus beaux visages du monde 2026". Parmi les dernières personnalités annoncées figurent deux représentants vietnamiens : l’actrice Kim Tuyên et le chanteur Isaac.

La nomination de Kim Tuyên a rapidement suscité l’intérêt du public et de ses admirateurs. Née en 1987, l’actrice est diplômée en réalisation de l’Université du théâtre et du cinéma de Hô Chi Minh-Ville et compte parmi les visages familiers du petit comme du grand écran vietnamiens.

Au cours de sa carrière, elle a participé à de nombreux projets cinématographiques tels que Cát nóng (Sables brûlants), Ngủ với hồn ma (Dormir avec un fantôme), Lục Vân Tiên: Tuyệt đỉnh Kung Fu (Lục Vân Tiên : le sommet du Kung-fu), Linh duyên (Destins spirituels) et Chơi thì chịu (À vos risques et périls).

À la télévision, elle s’est illustrée dans plusieurs séries à succès, notamment Mẹ biển (La Mère de la mer), Chuyện tình đảo ngọc (L’Histoire d’amour de l’île aux perles), Tuổi thanh xuân (Les Années de jeunesse), Mộng phù hoa (Rêves d’opulence éphémère), Nữ luật sư (L’Avocate) et Đôi mắt của trái tim (Les Yeux du cœur).

Kim Tuyên a été récompensée à deux reprises par le Cerf-Volant d’or dans la catégorie de la meilleure actrice de télévision, en 2009 puis en 2018. En 2015, elle a également remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle à la télévision. En 2023, elle s’est vu décerner le titre honorifique d’"Artiste émérite".

Outre ses talents d’actrice, Kim Tuyên est également reconnue pour sa beauté. Dès l’âge de 16 ans, elle a débuté comme mannequin publicitaire et percevait déjà des cachets pouvant atteindre 2.000 dollars américains. Après plus de vingt ans de carrière artistique, elle conserve une apparence jeune et un style élégant qui séduisent toujours le public.

Avant Kim Tuyên et Isaac, plusieurs autres artistes vietnamiens avaient déjà intégré la liste des candidats de cette édition, parmi lesquels Chi Xê, HIEUTHUHAI, Ngoc Trinh, Linh Ka, Kaity Nguyên, Nguyên Cao Ky Duyên, Doàn Thiên Ân, Thuy Ngân, Jack, Ninh Duong Lan Ngoc et Khanh Huyên.

Selon Znews, le classement des "100 plus beaux visages du monde" est établi chaque année par TC Candler. Les internautes peuvent proposer des candidats via différentes plateformes en ligne.

D’après le journal Tiên Phong, l’évaluation de TC Candler ne repose pas uniquement sur l’apparence physique. Elle prend également en compte divers critères liés à l’image publique et à l’influence des candidats. Le système de notation s’articule autour de trois principaux groupes de critères : l’analyse des proportions et des caractéristiques du visage représente 50% de la note finale, les votes des admirateurs 30%, tandis que les éléments personnels, tels que l’image publique et l’empreinte individuelle, comptent pour les 20% restants.

Lors de la dernière édition, la chanteuse Rosé est arrivée en tête du classement féminin des 100 plus beaux visages du monde en 2025. Du côté masculin, la première place est revenue à l’acteur et chanteur chinois Zhang Zhehan.

TC Candler poursuit actuellement la réception des candidatures pour l’édition 2026. La liste officielle des 100 plus beaux visages du monde devrait être dévoilée à la fin de l’année.

Thu Huong/CVN