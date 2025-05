Juliette Binoche, Halle Berry, Hong Sangsoo... Le jury du 78e Festival de Cannes

>> Un nouvel Oscar va honorer les cascadeurs

>> De Jennifer Lawrence à Kristen Stewart, le Festival de Cannes complète sa programmation

>> Autour de Juliette Binoche, un jury très international avec Halle Berry ou Leïla Slimani

Photo : AFP/VNA/CVN

Juliette Binoche

Elle avait foulé la Croisette en 1985 pour son premier grand rôle. Quarante ans plus tard, la comédienne Juliette Binoche est une des stars françaises les plus connues à l'international, au gré de collaborations avec les grands noms du cinéma (Michael Haneke, David Cronenberg, Abbas Kiarostami...).

Comédienne engagée et éclectique, elle a inscrit, à 61 ans, son nom au générique de quelque 70 films et décroché les plus grandes distinctions du 7e art, dont l'Oscar et le César de la meilleure actrice et le prix d'interprétation féminine à Cannes.

Halle Berry

Halle Berry a brisé un plafond de verre en 2002 en devenant la première Afro-américaine à décrocher l'Oscar de la meilleure actrice pour sa prestation dans À l'ombre de la haine de Marc Forster.

Icône glamour, l'actrice de 58 ans a fureté dans le cinéma indépendant, s'illustrant chez Spike Lee (Jungle Fever, 1991), mais a davantage fréquenté les superproductions, campant une James Bond Girl dans Meurs un autre jour (2003), Catwoman en 2004 ou la mutante Tornade dans la saga X-Men.

En 2020, elle est passée pour la première fois derrière la caméra en réalisant Meurtrie, dans lequel elle joue une combattante de MMA sur le retour.

Hong Sangsoo

Cinéaste prolifique et maître de l'épure, le Sud-Coréen Hong Sangsoo, 64 ans, est un grand habitué de la Croisette. Quatre de ses films y ont eu les honneurs de la compétition officielle, dont La Femme est l'avenir de l'homme (2004), et quatre autres ont été retenus dans la section Un certain regard.

Sa filmographie intimiste ne cesse de s'étoffer. Sur les cinq dernières années, il a tourné sept films et travaille actuellement sur un long-métrage intitulé At the middle of life.

Leïla Slimani

La romancière franco-marocaine Leïla Slimani est une membre singulière de ce jury cannois : elle est la seule dont le travail n'a pas de lien direct avec le cinéma, même si son livre Chanson douce, lauréat du prestigieux prix Goncourt en France en 2016, a été porté sur grand écran.

Autrice à succès et figure engagée du monde littéraire en France, Leïla Slimani, 43 ans, a également coécrit la mémorable et très commentée cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris en 2024, avec le metteur en scène Thomas Jolly.

Jeremy Strong

En 2024, Jeremy Strong a marqué les esprits cannois en campant le mentor new-yorkais de Donald Trump dans The Apprentice, présenté en compétition officielle. Saluée sur la Croisette, cette interprétation de l'avocat conservateur Roy Cohn lui a valu des nominations aux Oscars et aux Golden Globes.

L'acteur américain de 46 ans, qui a tourné au cinéma pour James Gray, Kathryn Bigelow ou Steven Spielberg, s'est aussi illustré sur les planches et dans la série à succès Succession sur HBO, pour laquelle il a décroché un Emmy et un Golden Globe.

Payal Kapadia

Réalisatrice et scénariste, l'Indienne Payal Kapadia a séduit le jury cannois en 2024, décrochant le Grand Prix avec All We Imagine as Light, son premier long-métrage de fiction.

Cette célébration de l'amitié, doublée d'une déclaration d'amour à Bombay, avait permis à l'Inde de revenir dans la compétition cannoise après trente ans d'absence.

La cinéaste de 39 ans s'était auparavant fait connaître avec son travail documentaire, notamment Toute une nuit sans savoir (2021) sur le vague à l'âme d'une étudiante en cinéma indienne.

Carlos Reygadas

À 53 ans, le réalisateur et scénariste Carlos Reygadas incarne un des visages d'un très florissant cinéma mexicain, aux côtés d'Alejandro González Iñárritu ou d'Alfonso Cuarón.

Tenant d'un cinéma exigeant, très influencé par le maître russe Andreï Tarkovski, Carlos Reygadas a tissé un lien particulier avec le festival cannois. Il y a décroché la mention spéciale Caméra d'or dès son premier film Japón (2002), le Prix du Jury pour Lumière Silencieuse (2007) et celui de la mise en scène avec Post Tenebras Lux (2012).

Alba Rohrwacher

Actrice italienne à l'aura internationale, Alba Rohrwacher, 46 ans, s'est d'abord fait connaître en tournant pour ses compatriotes Luca Guadagnino ou Marco Bellocchio, avant d'étendre sa toile à l'étranger, sous la direction du Français Arnaud Desplechin ou de l'Américain Noah Baumbach.

Habituée du Festival de Cannes, elle y a présenté plusieurs films en compétition au côté de sa sœur, la réalisatrice Alice Rohrwacher, dont Les Merveilles (Grand Prix 2014).

Dieudo Hamadi

Le réalisateur Dieudo Hamadi, 41 ans, a fait surgir la République démocratique du Congo (RDC) sur la Croisette en 2020, quand son documentaire En route pour le milliard été retenu en sélection officielle.

Ce film, qui dénonçait le sort des victimes de conflits armés se heurtant à l'indifférence des gouvernants, a assis son statut d'observateur intransigeant des tourments de son pays, en proie à un très ancien conflit meurtrier dans l'Est.

Deux courts métrages, réalisés en 2009 et 2010, avaient mis en lumière son travail qui a, depuis, été salué dans plusieurs festivals.

AFP/VNA/CVN