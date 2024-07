JO-2024 : la première médaille d'or des Jeux est attribuée à la Chine

Photo : XINHUA/AFP/VNA/CVN

Châteauroux, terre des premières médailles olympiques de ces Jeux de Paris 2024. Ce samedi 27 juillet, le tir à la carabine à air comprimé 10 m par équipes mixte, qui s’est déroulé à Châteauroux, a permis à la Chine de décrocher la première médaille d’or. Cette nation a triomphé de la République de Corée en finale. Elle prend la tête au classement des médailles.

La première médaille pour le Kazakhstan

En réalité, la première breloque a été glanée par le Kazakhstan, qui disputait un duel quelques minutes plus tôt contre l’Allemagne pour la médaille de bronze.

Les deux paires françaises engagées dans cette épreuve ont terminé 9e et 14e des qualifications, et n’ont donc pas pu batailler pour la médaille.

Quelle reine pour le 400 m ?

Photo : AFP/VNA/CVN

Katie Ledecky, déjà lauréate de dix médailles olympiques, dont sept en or, peut devenir dans la semaine la femme la plus titrée de l'histoire aux JO. Ultra-favorite sur 1.500 m (mardi) et 800 m (vendredi), la nageuse américaine, âgée de 27 ans, est confrontée à une sérieuse concurrence sur 400 m ce samedi 27 juillet, avec l'Australienne Ariarne Titmus, 23 ans, et la Canadienne Summer McIntosh, pas encore 18 ans.

L'affrontement de ces trois athlètes pourrait rester comme l'un des grands moments des Jeux.

Parité contre la montre

Photo : AFP/VNA/CVN

Pour la première fois, hommes et femmes vont emprunter exactement le même parcours (32,4 km) sur le contre-la-montre cycliste. Honneur aux dames pour commencer dès 14h30 avec trois favorites : l'Américaine Chloe Dygert, championne du monde en titre, la Néerlandaise Ellen van Dijk, revenue de maternité, et l'Australienne Grace Brown. Les Françaises Audrey Cordon-Ragot et Juliette Labous guetteront une défaillance des favorites pour se glisser sur le podium.

Les hommes s'élanceront après 16h30, avec comme principaux favoris le Belge Remco Evenepoel, l'Italien Filippo Ganna et le Britannique Josh Tarling. Même si Evenepoel a critiqué l'état de la chaussée, les meilleurs rouleurs du monde pourraient établir des records de vitesse.

Première pour Wembanyama

Photo : AFP/VNA/CVN

Avant l'entrée sur le parquet de la Dream Team de Stephen Curry face à la Serbie de Nikola Jokic, dimanche, c'est la France, médaillée d'argent il y a trois ans à Tokyo, qui entame le tournoi olympique face au Brésil au stade Pierre-Mauroy à Lille, dont le cadre a impressionné les Américains.

Malgré des matches de préparation particulièrement décevants, les Français visent le podium dès la première campagne olympique de Victor Wembanyama.

Nikola Karabatic entame sa tournée d'adieu

Photo : AFP/VNA/CVN

Nikola Karabatic, 40 ans, entame sa quête d'un quatrième titre olympique face à une vieille connaissance, Mikkel Hansen, l'icône du handball danois, lui aussi à la tête d'un palmarès très riche.

Ce premier match (21h00), digne d'une finale, pourrait permettre de situer les ambitions des deux équipes, favorites dans la course à l'or olympique.

Dupont en or ?

Photo : AFP/VNA/CVN

Décevants lors de la première phase, les Bleus du rugby à 7 ont retrouvé face à l'Argentine (26-14) en quart de finale les automatismes qui leur ont permis de remporter le circuit mondial au printemps. En demi-finale, ils devront être capables de maîtriser la vitesse des Sud-Africains (15h30). Ils seront assurés d'une médaille en cas de succès. En cas de défaite, ils disputeront le match pour la médaille de bronze.

L'autre demi-finale (16h00) oppose les Fidji, invaincus depuis l’introduction du "7" aux JO en 2016, à l'Australie.

La quête de Djokovic, duo Nadal-Alcaraz

Photo : AFP/VNA/CVN

À Roland-Garros, Novak Djokovic, homme le plus titré en Grand Chelem (24 titres) mais jamais médaillé d'or aux Jeux, effectue ses débuts face à l'Australien Matthew Ebden en attendant de retrouver peut-être Rafael Nadal dès le deuxième tour. Au lendemain de sa participation active lors de la cérémonie d'ouverture, le Majorquin, sur un fil physiquement, entre lui en lice en double avec Carlos Alcaraz, double lauréat de Wimbledon qui s'élancera aussi en simple.

La N°1 mondiale Iga Swiatek, quatre fois victorieuse à Roland-Garros, commence son tournoi face à la Roumaine Irina-Camelia Begu.

Des souvenirs de joie et d'eau

La plupart des athlètes entreront dans les épreuves la tête pleine des images de la cérémonie d'ouverture ; les différents tableaux, la descente de la Seine sur 6 km et l'allumage de la vasque, sous une pluie battante.

