JO-2024/rugby à VII

La France qualifiée pour les quarts après sa victoire contre l'Uruguay (19-12)

Photo : AFP/VNA/CVN

Tenus en échec par les États-Unis (12-12) pour leur entrée en lice plus tôt dans la journée, les Bleus d'Antoine Dupont se sont rattrapés et sont assurés de terminer au pire parmi les meilleurs troisièmes avant même leur dernier match de poule jeudi contre les Fidji.

Pas suffisamment réalistes face aux Américains, ils ont cette fois été fébriles défensivement, mais ont inscrit trois essais - par Antoine Zeghdar, Dupont, sur un exploit personnel, et Jefferson Lee-Joseph - contre deux pour les Uruguayens.

Leur quart de finale aura lieu jeudi 25 juillet en soirée, après leur choc de la poule C contre les doubles champions olympiques fidjiens (2016 et 2021). Les demi-finales et la finale se disputeront samedi, au lendemain de la cérémonie d'ouverture des Jeux.

Victorieux de deux tournois cette saison sur le circuit mondial à VII, dont la finale de Madrid, les Français comptent parmi les favoris du tournoi, en compagnie notamment de l'Argentine, des Fidji ou de la Nouvelle-Zélande.

AFP/VNA/CVN