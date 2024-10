Italie : Inter-Juventus, premier tournant de la saison ?

C'est la rencontre la plus attendue de la saison en Serie A : l'Inter Milan reçoit la Juventus Turin dimanche 27 octobre (18h00) pour un derby d'Italie qui peut, comme souvent, marquer un tournant dans la saison.

Photo : AFP/VNA/CVN

Même si près de 150 km séparent Milan et Turin, l'affiche de la 9e journée est "LE" choc de la Serie A, un duel disputé dans une ambiance survoltée entre les deux clubs les plus titrés du fotball italien (36 scudetti pour la Juve, 20 pour l'Inter) qui se détestent cordialement.

Depuis leur premier affrontement le 14 novembre 1909, le Football Club Internazionale Milano et la Juventus Football Club se sont affrontés à 251 reprises en matches officiels, dont 209 fois en championnat.

Au bilan de leurs confrontations en Serie A, la Juve mène largement avec 95 victoires, contre 61 succès pour l'Inter, et 53 nuls.

Mais la dernière victoire de la Juve commence à dater, mars 2023 (1-0 à San Siro) dans une dynamique clairement favorable aux Nerazzurri depuis 2021 (5 victoires).

Le match retour à l'Allianz Stadium aura lieu le 16 février 2025.

Deux équipes qui se cherchent

Photo : AFP/VNA/CVN

Sur la route de son vingtième "scudetto" la saison dernière, l'Inter avait ramené un point de Turin (1-1) en novembre 2023, avant de s'imposer 1 à 0 devant son public au match retour en février pour prendre le large en tête du championnat.

Mais le champion d'Italie en titre n'a pas (encore ?) retrouvé sa redoutable efficacité de 2023-24. L'équipe de Simone Inzaghi est certes 2e de la Serie A, à deux points de Naples, et file vers les 8e de finale de la Ligue des champions avec ses sept points sur neuf, mais sa défense qui n'avait concédé que 22 buts durant tout l'exercice 2023-24, a déjà été prise à défaut à neuf reprises.

Et si Federico Dimarco brille, Nicolo Barella est beaucoup trop discret. Inzaghi sera de plus privé de deux cadres, Hakan Calhanoglu et Francesco Acerbi, touchés à la cuisse gauche.

Photo : AFP/VNA/CVN

Thiago Motta doit lui aussi composer avec des absences longues (Milik, Gleison) et moins longues (Gonzalez, Koopmeiners). Sous la conduite du technicien brésilo-italien, arrivé cet été à Turin après deux saisons à Bologne, la "Vieille Dame" est 3e du championnat à trois longueurs de Naples, mais son équipe, Dusan Vlahovic en tête (5), n'a marqué que onze buts (9e attaque de Série A), autant que les promus Côme et Parme...

Elle vient de plus de concéder face à Stuttgart mardi en C1 sa première défaite de la saison (1-0).

Des Thuram partout, sur le terrain et en tribunes

Ce derby aura une saveur particulière pour la famille Thuram, puisque l'ainé Marcus, deuxième meilleur buteur de Serie A, va croiser la route de son cadet Khéphren qui commence à prendre ses aises dans l'entre-jeu de la Juventus qu'il a rejoint cet été.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Toute notre famille sera à San Siro, cela va être quelque chose de très beau", a assuré Marcus après avoir donné avec son huitième but cette saison la victoire à l'Inter (1-0) face aux Young Boys en Ligue des champions.

"Mon père sera derrière mon petit frère et la Juve, c'est un ancien joueur de la Juventus, il reste un +juventino+", a prévenu l'aîné (27 ans) qui est né et a passé les premières années de sa vie en Italie.

La dernière fois que les fils de Lilian Thuram se sont affrontés, en 8e de finale de la Coupe de la Ligue 2018-19, Marcus, alors joueur de Guingamp, était sorti vainqueur aux tirs au but (0-0, 3 tab à 1) de Nice où Khéphren faisait ses premiers pas en pro.

"La revanche sera pour moi", a promis le plus jeune (23 ans).

AFP/VNA/CVN