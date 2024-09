Italie : la Juventus et l'Inter se réveillent

Quand leurs buteurs font mouche, tout est plus facile pour la Juventus et l'Inter Milan qui ont repris des couleurs samedi 28 septembre en battant respectivement le Genoa (3-0) et l'Udinese (3-2) grâce à des doublés de Dusan Vlahovic et Lautaro Martinez.