Natation : Charlotte Bonnet met un terme à sa carrière à 29 ans

>> Natation : sacrée sur 200 m, Charlotte Bonnet voit "le bout du tunnel"

>> Natation : le relais français champion d'Europe du 4x100 m mixte

Photo : AFP/VNA/CVN

"Aujourd'hui, j'écris ces mots avec beaucoup d'émotion, car je me rends compte qu'une page de ma vie se tourne pour en écrire une nouvelle, que j'espère tout aussi riche et passionnante", a écrit la nageuse, quadruple championne d'Europe, sur ses réseaux sociaux. "Après les Jeux de Tokyo en 2021, j'ai ressenti que les Jeux olympiques de Paris seraient le moment idéal pour mettre un terme à ma carrière. Finir à la maison, devant mon public et mes proches, était un rêve devenu réalité".

La Française disputait à Paris ses quatrièmes Jeux après ceux de Londres-2012, Rio-2016 et Tokyo-2020. Pour ses débuts olympiques à 17 ans, Bonnet avait démarré fort en remportant, aux côtés de Camille Muffat, Ophélie-Cyrielle Etienne et Coralie Balmy, la médaille de bronze du relais 4x200 m.

Au cours de sa carrière, elle a ensuite remporté deux médailles de bronze mondiales et quatre titres aux Championnats d'Europe de 2018.

"J'ai eu l'immense privilège de représenter mon pays sur les plus grandes scènes sportives du monde", a-t-elle ajouté. "J'ai voyagé aux quatre coins du monde, chanté la Marseillaise avec fierté, côtoyé des icônes du sport et tissé des liens indéfectibles avec des personnes qui m'ont marquée pour toujours".

"Petite, j'ai nourri des rêves ambitieux et aujourd'hui je réalise que beaucoup d'entre eux sont devenus réalité. La natation m'a tant apporté, bien plus que j'aurais pu imaginer".

AFP/VNA/CVN