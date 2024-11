Technologie numérique

Indonésie et États-Unis cherchent à renforcer la coopération

>> Environ 25 millions de MPME rejoignent l’écosystème numérique indonésien

Photo : Antaranews/CVN

Meutya Hafid a déclaré que cette réunion était une étape stratégique dans le renforcement des relations entre l'Indonésie et les États-Unis, en particulier dans le domaine des technologies numériques, qui sont un moteur essentiel de l'inclusion et de la croissance économique. La discussion a porté sur une série de sujets, notamment le développement de l'IA, les villes intelligentes et les stratégies pour créer une transformation numérique inclusive et équitable en Indonésie, selon le communiqué.

En ce qui concerne les villes intelligentes, Meutya Hafid a noté que 12 entreprises américaines sont désireuses de coopérer à leur développement et devraient se rendre à Jakarta, Denpasar et Nusantara.

Elle a exprimé son espoir que cet intérêt croissant des entreprises conduirait à des investissements concrets et soutiendrait le développement de villes intelligentes en Indonésie, en particulier dans la nouvelle capitale Nusantara.

Meutya Hafid a souligné que l'Indonésie apprécie grandement le soutien de l'Agence américaine pour le commerce et le développement dans le développement des infrastructures numériques en Indonésie, notamment des villes intelligentes.

Le plan visant à accroître la connectivité et à élargir l'accès aux technologies de l'information est essentiel au succès de cette transformation. Pour soutenir la transformation numérique, la collaboration comprendra également une étude conjointe axée sur le renforcement de la cybersécurité et l'avancement des technologies basées sur l'IA.

VNA/CVN