Grèce : plus de 4.000 hectares ravagés par les flammes sur l'île de Chios

Plus de 4.000 hectares, surtout des terrains broussailleux et agricoles, ont été ravagés par les flammes sur l'île grecque de Chios en Egée où un incendie de forêt violent se poursuivait mercredi 25 juin pour le quatrième jour consécutif, selon les pompiers et la Protection civile.