Hanoï façonne un écosystème d'industries de soutien pour sa vision 2035

Hanoï ambitionne de développer un vaste réseau d'entreprises d'industries de soutien capables de s'intégrer aux chaînes d'approvisionnement mondiales et de répondre aux exigences du développement industriel moderne.

Ce programme s'appuie sur les atouts stratégiques de la capitale et suit les tendances technologiques émergentes ainsi que les priorités industrielles nationales.

Le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Nguyên Manh Quyên, a signé la décision N°6126 approuvant le Programme de développement des industries de soutien de Hanoï pour la période 2026-2030, avec une perspective à l'horizon 2035.

Dans cette optique, la ville privilégiera les secteurs des industries de soutien à forte demande et compétitifs, notamment le textile et l'habillement, la chaussure, les technologies de l'information, la mécanique de précision, l'électronique, l'automatisation, les équipements de génie électrique, l'intelligence artificielle (IA), la biotechnologie, l'industrie pharmaceutique, les cosmétiques haut de gamme, la transformation des produits agroforestiers et halieutiques, ainsi que les nouveaux matériaux.

Hanoï prévoit de mettre en place des réseaux d'approvisionnement à plusieurs niveaux, reliant les entreprises à capitaux étrangers, les multinationales et les fabricants et assembleurs de la capitale et du reste du pays.

Le programme encourage également les synergies régionales dans les secteurs à forte demande de produits issus des industries de soutien, tels que l'automobile et la moto, la construction mécanique, la téléphonie mobile et les appareils électroniques.

Dans le même temps, la ville s'efforcera d'attirer des entreprises dans la Zone industrielle de soutien du sud de Hanoï et dans d'autres parcs industriels, zones et pôles de haute technologie dotés d'infrastructures complètes. Elle accélérera la réalisation de projets clés tels que le Parc informatique de Hanoï, le Parc industriel de haute technologie en biotechnologie de Hanoï, le Parc industriel propre de Soc Son, le Parc industriel de Dông Anh et l'extension de la Zone industrielle de soutien du sud de Hanoï.

Les entreprises sont encouragées à adopter les hautes technologies, à innover dans leurs processus de production et à appliquer les avancées de la quatrième révolution industrielle, notamment l'intelligence artificielle et la transformation numérique.

D'ici 2030, Hanoï vise environ 1.200 entreprises des industries de soutien, dont plus de 40% répondront aux normes internationales et seront capables de s'intégrer aux réseaux de production mondiaux. D'ici 2035, ce chiffre devrait atteindre environ 1.400, dont près de 45% répondront aux normes internationales.

Les mesures de soutien comprennent le renforcement des capacités, la mise en place de liens au sein des chaînes d'approvisionnement, la promotion des marchés, l'adoption de systèmes de gestion conformes aux normes internationales, la formation de la main-d'œuvre, la coopération internationale, l'attraction des investissements, les essais, la certification, l'élaboration de normes, l'enrichissement des bases de données, les portails d'information et l'assistance au développement des technologies de l'information, à la transformation numérique et à l'usine intelligente.

Hanoï espère que ce programme permettra des avancées majeures dans le développement des industries de soutien, contribuant ainsi à la croissance économique et renforçant la compétitivité de la ville à l'ère du numérique.

VNA/CVN