Wall Street termine en hausse, satisfaite par la Fed

La Bourse de New York a clôturé en hausse mercredi 10 décembre, poussée par la nouvelle baisse des taux de la Banque centrale américaine (Fed) et la perspective d'une inflation moindre l'an prochain, perçue comme propice à une nouvelle détente monétaire.

>> Wall Street marque le pas avant la Fed

>> Wall Street termine sans direction claire, fait une pause avant la Fed

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Dow Jones a pris 1,05%, l'indice Nasdaq a avancé de 0,33% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,67%.

Pour la troisième fois d'affilée, les taux directeurs américains sont réduits d'un quart de point de pourcentage, pour s'établir dans une fourchette comprise entre 3,50% et 3,75%, une décision largement anticipée par les marchés.

En revanche, le président de la Fed Jerome Powell "s'est montré moins ferme que ne l'avaient prévu de nombreux investisseurs" lors de sa conférence de presse, assure auprès de l'AFP Sam Stovall, de CFRA.

"Nous sommes bien positionnés pour décider de l'étendue et du calendrier de potentiels nouveaux ajustements, selon l'évolution des données économiques et de nos perspectives", a dit mercredi M. Powell.

Les États-Unis connaissent à la fois une inflation en accélération et un chômage plus élevé, scénarios qui impliquent en théorie des actions opposées de la part de la banque centrale.

Mais selon les projections économiques actualisées de l'institution, la hausse des prix l'année prochaine pourrait être moins importante qu'auparavant anticipé, à 2,4% (contre 2,6%).

Pour Sam Stovall, "compte tenu de l'affaiblissement du marché de l'emploi et de la baisse prévue du taux d'inflation, cela favorisera la perspective d'une, voire de deux baisses de taux l'année prochaine".

Pour le moment, les responsables de la Fed continuent de prévoir une unique réduction des taux en 2026, selon la médiane de leurs prévisions mises à jour.

"L'absence de baisses plus importantes aurait pu être mal interprétée par Wall Street, mais l'annonce d'une reprise, certes lente, de l'expansion du bilan" de la Fed "est certainement une raison de se réjouir", avance Jose Torres, d'Interactive Brokers.

En achetant plus de titres, comme les bons du Trésor, la Réserve fédérale introduit plus de liquidités sur les marchés, une situation "qui a contribué à faire grimper significativement les valorisations boursières" après la pandémie de COVID-19.

Les propos de Jerome Powell ont aussi eu pour conséquence de diminuer le rendement de l'emprunt américain à dix ans, qui évoluait vers 21h25 GMT autour de 4,15% contre 4,19% à la clôture la veille.

Son équivalent à deux ans, plus sensible aux évolutions monétaires, passait lui de 3,61% à 3,54%.

Côté entreprises, GE Vernova, qui rassemble les anciennes activités énergétiques du conglomérat General Electric, s'est envolé (+15,62% à 723,00 dollars) après avoir revu à la hausse ses prévisions sur le long terme (d'ici 2028) et avoir confirmé celles de 2025.

La chaîne de magasins de jeux vidéo GameStop (-4,28% à 22,12 dollars) a pâti de performances financières moins bonnes qu'attendu pour le troisième trimestre, notamment en termes de chiffre d'affaires.

La société de défense AeroVironment (-12,85% à 245,25 dollars) a été lourdement sanctionnée pour ses résultats en deçà des attentes au deuxième trimestre de son exercice décalé, dont un bénéfice net par action à 44 cents, alors que le marché tablait sur 78 cents.

AFP/VNA/CVN