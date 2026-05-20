Le Vietnam souhaite renforcer ses relations avec la RPDC

Le Premier ministre Lê Minh Hung a reçu, le 20 mai à Hanoï, Ri Sung Guk, ambassadeur de République populaire démocratique de Corée (RPDC) au Vietnam.

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À cette occasion, le chef du gouvernement vietnamien a félicité la RPDC pour la réussite du 9e Congrès du Parti du travail de Corée ainsi que de la XVe législature de l’Assemblée populaire suprême. Il s’est déclaré convaincu que, sous la direction du Parti du travail de Corée conduit par Kim Jong Un, secrétaire général du Parti et président des Affaires d’État, le gouvernement et le peuple nord-coréens atteindraient les objectifs stratégiques définis lors du Congrès.

Photo: VNA/CVN

Lê Minh Hung a adressé ses salutations au Premier ministre nord-coréen Pak Thae Song ainsi qu’aux autres dirigeants du pays. Il a également salué les efforts déployés par l’ambassadeur Ri Sung Guk et l’ambassade de la RPDC à Hanoï pour promouvoir les relations d’amitié traditionnelles entre les deux pays.

L’ambassadeur Ri Sung Guk a, pour sa part, présenté plusieurs résultats marquants du développement socioéconomique récent de la RPDC ainsi que les avancées positives des relations bilatérales. Il a réaffirmé la position constante du Parti, de l’État et du peuple nord-coréens en faveur du développement des relations avec le Vietnam dans tous les domaines, conformément aux accords conclus lors de la visite d'État du dirigeant To Lam en octobre 2025.

Le diplomate s’est également déclaré convaincu que le peuple vietnamien, sous la direction du Parti communiste du Vietnam conduit par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, atteindrait avec succès les objectifs fixés lors du XIVe Congrès national du Parti afin de faire du Vietnam un pays développé.

Le Premier ministre vietnamien a souligné que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens attachaient toujours une grande importance aux relations avec la RPDC. Il a émis son souhait de continuer à approfondir une coopération concrète et efficace, répondant aux aspirations des deux peuples et contribuant à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde.

Il a proposé aux deux parties de coordonner étroitement la mise en œuvre des perceptions communes et des accords conclus lors des visites des dirigeants des deux pays, notamment en consolidant la confiance politique à travers les échanges de délégations de haut niveau et à différents échelons.

Le chef du gouvernement vietnamien a également appelé à maintenir efficacement les mécanismes de coopération existants, dont le Comité intergouvernemental sur la coopération économique, scientifique et technique, tout en renforçant les partenariats dans les domaines de l’agriculture, de la culture, du sport, du tourisme, de l’éducation, de la santé et des échanges entre les peuples.

Les deux parties ont également convenu de poursuivre leur coordination et leur soutien mutuel au sein des forums régionaux et internationaux d’intérêt commun.

Partageant les orientations avancées par Lê Minh Hung, l’ambassadeur Ri Sung Guk a affirmé qu’il continuerait à contribuer activement au développement des relations d’amitié traditionnelles entre le Vietnam et la RPDC, tout en souhaitant bénéficier du soutien du gouvernement vietnamien dans l’accomplissement des activités de l’ambassade nord-coréenne à Hanoï.

VNA/CVN