La Chine lance un satellite expérimental de technologies de communication

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le satellite a été lancé par une fusée porteuse Longue Marche-3B à 23h12 (heure de Beijing), et est entré dans l'orbite prévue.

Le satellite sera utilisé pour les communications, la radio et la télévision par satellite, et d'autres services. Il effectuera également des tests et des vérifications de technologies associées.

Il s'agit de la 554e mission de la série des fusées porteuses Longue Marche.

Xinhua/VNA/CVN