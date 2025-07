Foot : arrivé à Lille, Olivier Giroud dit se trouver face à "un défi incroyable"

Photo : AFP/VNA/CVN

"Le fait de revenir en France après 13 ans, c'est une chance et un défi incroyable pour moi", a assuré l'ancien attaquant de l'équipe de France lors de sa présentation officielle.

Giroud, champion du monde 2018 et meilleur buteur de l'histoire des Bleus (57 buts en 137 sélections), n'a plus évolué en Ligue 1 depuis 2012 et un titre de champion obtenu à la surprise générale avec Montpellier.

Après une expérience contrastée dans le championnat nord-américain, à Los Angeles, "c'était important de finir ma carrière en France", a-t-il affirmé. "J'ai eu l'opportunité de faire découvrir l'Ouest américain à ma famille, ça a été une année positive. Maintenant, je suis content de rentrer."

La Ligue 1 est "un championnat que je connais et (Lille) une équipe qui, je pense, me correspondra", a-t-il assuré. Mais "je n'arrive pas dans la peau du Messie", a-t-il ajouté.

L'ancien joueur d'Arsenal, de Chelsea et du Milan AC s'est engagé avec le club nordiste pour une année. "On va faire étape par étape, un an, et après, on verra comment ça se passe", a-t-il expliqué.

Alors qu'il n'a pas brillé en MLS (Major League Soccer), la ligue nord-américaine, il s'est voulu rassurant sur son état de forme : "je ne suis pas inquiet sur mon niveau de jeu, sur mes capacités physiques (...) Je me sens bien physiquement", a souligné Giroud.

Avec le natif de Chambéry, qui aura 39 ans le 30 septembre, Lille espère avoir trouvé un remplaçant à son attaquant vedette des cinq dernières saisons, le Canadien Jonathan David, parti libre au terme de son contrat.

"Il a un profil de joueur qu'on n'avait pas", a estimé le président du Losc, Olivier Létang, lors de la présentation de son attaquant star.

AFP/VNA/CVN