Photo : AFP/VNA/CVN

"On n'a pas gagné de trophée encore et tant qu'on n'a rien remporté, on ne peut pas être considérés comme favoris", a expliqué le sélectionneur des Bleues, Laurent Bonadei, mercredi dernier 25 juin à Clairefontaine.

Pour son premier grand tournoi à la tête des Tricolores après avoir été adjoint d'Hervé Renard lors de la Coupe du monde en 2023 (élimination en quart de finale) et lors des JO de Paris (élimination en quart), Laurent Bonadei a fait le choix fort de ne pas convoquer les joueuses emblématiques Wendie Renard (34 ans), Eugénie Le Sommer (36 ans) et Kenza Dali (33 ans).

"Le groupe a été remanié à peu près d'un tiers : ce vent de fraîcheur peut apporter un plus", a poursuivi dans un entretien accordé le coach des Bleues, arrivées samedi 28 juin à leur camp de base près de Saint-Gall.

À l'inverse, il a préféré convoquer des jeunes joueuses comme les défenseuses Alice Sombath (21 ans, OL Lyonnes), Thiniba Samoura (21 ans, PSG), Lou Bogaert (21 ans, PFC) et Melwenn N'Dongala ( 20 ans, PFC) et rappeler des joueuses non convoquées aux JO comme les attaquantes Clara Mateo (PFC) , Melvine Malard (Manchester United), Kelly Gago (Everton) et la milieu Oriane Jean-François (Chelsea).

Groupe le plus difficile

Photo : AFP/VNA/CVN

"Je me suis dit qu'il était temps d'opérer cette transition, je me devais de penser à l'instant présent et à l'avenir, pour que cette équipe puisse progresser", a insisté auprès de l'AFP le sélectionneur, qui mise sur un jeu de possession porté vers l'attaque (avec huit joueuses offensives sélectionnées) et un fort pressing.

Mais la tache sera ardue pour ce groupe de 23 joueuses car elles ont hérité de la poule la plus difficile : les Bleues débutent samedi prochain 5 juillet contre l'Angleterre, championne d'Europe en 2022 mais en délicatesse depuis plusieurs mois. Après leur sacre à domicile en 2022, les "Lionesses", qui joueront aussi sans trois cadres (Mary Earps, Millie Bright et Fran Kirby) arrivent fragilisées en Suisse, malgré la large victoire dimanche (7-0) contre la Jamaïque.

Les Tricolores affronteront ensuite le 9 juillet le Pays de Galles (30e au classement Fifa) et enfin le 13 juillet les Pays-Bas (11e), emmenés par la jeune Wieke Kaptein et vainqueurs de l'Euro en 2017.

"L'objectif c'est d'aller le plus loin possible. Toutes les nations veulent gagner ce trophée. Pour nous, un premier trophée nous permettrait de rentrer dans l'histoire", a lancé Laurent Bonadei.

Pour cela, les coéquipières de la nouvelle capitaine Griedge Mbock, touchée au mollet et incertaine contre l'Angleterre, devront terminer dans les deux premières places du groupe pour se sortir de cette poule pour tenter d'atteindre le dernier carré (leur meilleure performance) comme elles l'ont fait en 2022, éliminées en demi-finale par l'Allemagne.

Photo : AFP/VNA/CVN

Pour l'attaquante des Bleues (10e Fifa), Delphine Cascarino - qui a signé l'été dernier à San Diego aux États-Unis -, "toutes les nations progressent, ce sera une très belle compétition, la plus dure dans le foot parce que le niveau entre les équipes est assez resserré", a-t-elle dit, tout en assurant que les joueuses étaient "prêtes", surtout après avoir renversé le Brésil vendredi 27 juin en match amical (3-2).

Dans les autres groupes figurent les favorites. Éliminées en demi-finale des JO, les championnes du monde espagnoles ont été un peu moins impressionnantes cette année et devront certainement se passer en début de tournoi de la meilleure joueuse du monde, Aitana Bonmati, victime d'une méningite virale. Mais les joueuses de Montse Tomé, qui n'a pas appelé Jenni Hermoso, sont très attendues pour faire le doublé Coupe du monde - Euro.

L'Allemagne, portée par notamment par Giulia Gwinn, reste une grande nation, sacrée huit fois championne d'Europe et médaillée de bronze des derniers JO. Elle est de loin la nation la plus titrée dans la compétition mais n'a plus rien gagné depuis 2013.

AFP/VNA/CVN