Foot : Tottenham se tourne vers Thomas Frank, l'entraîneur de Brentford

Le club de Tottenham a annoncé jeudi 12 juin la nomination du Danois Thomas Frank, son sixième entraîneur en l'espace de six ans, pour succéder à l'Australien Ange Postecoglou, limogé après un titre en Ligue Europa et une 17 e place en Premier League.

>> Angleterre : Arsenal lâche des points, Liverpool lâche les chevaux

>> Angleterre : de l'élan pour Manchester City, le derby pour Liverpool

>> Angleterre : suspense maximal dans la lutte pour l'Europe

Photo : AFP/VNA/CVN

Le technicien de 51 ans a signé un contrat de trois saisons, jusqu'en 2028, avec le club du nord de Londres. Tottenham s'est vanté d'avoir attiré l'un des entraîneurs "les plus novateurs du football" dans le communiqué annonçant sa nomination.

Frank arrive de Brentford, club de l'Ouest londonien qu'il a fait remonter en Premier League en 2021, avant de le stabiliser dans l'élite anglaise malgré la vente régulière de ses meilleurs joueurs.

Sous sa direction, les "Bees" ont terminé dixièmes du dernier championnat, à dix points de la cinquième place qualificative pour la Ligue des champions. Il guidera Tottenham la saison prochaine dans la grande coupe d'Europe, à laquelle le club s'est qualifié grâce à son succès en Ligue Europa, en finale contre Manchester United.

Malgré ce triomphe européen, le premier titre du club en dix-sept ans, la direction des Spurs a décidé de limoger Ange Postecoglou au regard des résultats désastreux en Premier League. L'équipe au maillot blanc a terminé la dernière saison à la dix-septième place, la première au-dessus de la zone de relégation, après avoir subi 22 défaites en 38 matches.

Frank est le sixième entraîneur de Tottenham sur les six dernières années après Mauricio Pochettino, José Mourinho, Nuno Espirito Santo, Antonio Conte et Postecoglou. Son contrat courait jusqu’en 2027 avec Brentford et comprenait une clause de départ estimée, selon la presse britannique, à environ 10 millions de livres sterling (11,7M d'euros).

Tottenham affrontera le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions, le 13 août en Supercoupe d'Europe à Udine, en Italie.

AFP/VNA/CVN