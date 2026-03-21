Félicitations du Vietnam pour l'anniversaire du Parti lao

À l’occasion du 71ᵉ anniversaire de la fondation du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), célébré le 22 mars, le Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) a adressé ses chaleureuses félicitations à son homologue du PPRL.

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Photo : VNA/CVN

À l’occasion du 71e anniversaire de la fondation du PPRL (22 mars 1955), le Comité central du PCV a adressé un message de félicitations au Comité central du PPRL.

Le message souligne qu’au cours des 71 dernières années, sous la direction clairvoyante du PPRL, le Laos a obtenu d’importantes réalisations globales dans tous les domaines ; la stabilité politique est solidement maintenue, le développement socio-économique a enregistré des résultats positifs, le niveau de vie de la population s’améliore progressivement et le rôle ainsi que la position du pays ne cessent de s’affirmer sur la scène régionale et internationale. Ces acquis majeurs constituent une grande source d’encouragement pour le Parti, l’État et le peuple vietnamiens.

Le Parti, l’État et le peuple vietnamiens expriment leur profonde reconnaissance pour le soutien sincère, constant et fraternel que le Parti, l’État et le peuple lao ont apporté au Vietnam, tant dans la lutte révolutionnaire passée que dans l’œuvre actuelle d’édification et de défense nationales. Ils se félicitent vivement du fait que les deux Partis, les deux États ont convenu d’intégrer la notion de "cohésion stratégique" dans le cadre des relations bilatérales, portant ainsi les relations Vietnam - Laos à un niveau supérieur selon la devise "grande amitié, solidarité spéciale, coopération intégrale et cohésion stratégique". Cette avancée importante reflète une confiance politique profonde et une volonté commune d’approfondir davantage la coopération entre les deux Partis, les deux États et leurs peuples.

Mettre en œuvre efficacement les déclarations communes

Le Parti, l’État et le peuple vietnamiens réaffirment leur soutien résolu et global à l’œuvre de renouveau du Laos et affirment qu’ils continueront à accompagner et à apporter leur plus grand appui au Comité central du PPRL dans la mise en œuvre réussie de la Résolution du XIIe Congrès national ainsi que du 10e Plan quinquennal de développement socio-économique, en vue d’édifier une République démocratique populaire lao pacifique, indépendante, démocratique et prospère.

Ils se réjouissent de constater que, parallèlement aux importantes réalisations obtenues, les relations spéciales Vietnam - Laos, Laos - Vietnam, fondées par le Président Hô Chi Minh et les Présidents Kaysone Phomvihane et Souphanouvong, puis cultivées par des générations de dirigeants et de citoyens, continue d’être consolidées et de se développer de manière globale, devenant de plus en plus approfondies, substantielles et efficaces.

Le PCV s’engage à poursuivre sa coordination étroite avec le PPRL afin de mettre en œuvre efficacement les déclarations communes, accords et conventions signés entre les deux Partis et les deux gouvernements lors des visites de haut niveau ces derniers temps.

À cette occasion, le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, a adressé une corbeille de fleurs au secrétaire général du PPRL et président du Laos, Thongloun Sisoulith. Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat, a envoyé des fleurs à son homologue lao Vilay Lakhamphong. Par ailleurs, Lê Hoài Trung, membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères, a adressé une lettre de félicitations à Bounleua Phandanouvong, membre du Comité central et chef de la Commission des relations extérieures du PPRL.

VNA/CVN