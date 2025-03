Foie gras : nouveau projet de fusion entre Euralis et Maïsadour

Ce rapprochement des deux coopératives vise "à mieux soutenir et promouvoir les filières agricoles régionales" dans un contexte "marqué par de profondes mutations, une concurrence intense, des crises à répétition et un enjeu crucial de valorisation du travail et des productions des agriculteurs", selon un communiqué de presse commun.

Cette annonce, précédée de réunions exceptionnelles de leurs CSE cette semaine, intervient après des annonces récentes de fermeture de sites par les deux groupes, en Dordogne et dans le Gers. Les syndicats doivent faire connaître leur position vendredi 28 mars, selon un de leurs représentants interrogés par l'AFP.

Euralis, basé dans les Pyrénées-Atlantiques, et Maïsadour (Landes) représentent à eux deux 50% de la production de foie gras en France. Le second commercialise notamment les marques Delpeyrat et Comtesse du Barry, tandis que le premier possède Rougié et Montfort.

Fin 2022, l'Autorité de la concurrence avait ouvert une "phase d'examen approfondi" d'un précédent projet de fusion, évoquant alors un "doute sérieux d'atteinte à la concurrence". Les deux groupes avaient jeté l'éponge en août 2023.

La réunion des deux groupes se ferait "selon un principe d'égalité", précise le communiqué, la fusion de leurs conseils d'administration garantissant "une représentation équilibrée des coopératives actuelles", ainsi que "de toutes les productions et de tous les territoires" où elles sont présentes aujourd'hui.

Le projet reste conditionné à plusieurs étapes - autorisation, financement, consultation du personnel - et pourrait se concrétiser "au plus tôt en 2026".

Avec un chiffre d'affaires de 1,57 milliard d'euros en 2024, Euralis rassemble 5.400 agriculteurs adhérents et emploie 4.900 collaborateurs dans 16 pays. Maïsadour compte 5.000 agriculteurs adhérents et emploie plus de 4.300 salariés dans 13 pays, pour un chiffre d'affaires de 1,47 milliard d'euros.

