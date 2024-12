Vendée Globe : Richomme et Dalin se relaient en tête

Photo : AFP/VNA/CVN

"C'est drôle et assez incroyable d'être bord à bord comme ça, au milieu de nulle part. On se retrouve comme à l'époque du Figaro même si on a déjà vécu ça en Imoca puisque l'année dernière on avait terminé premier et deuxième de la Fastnet Race avec cinq minutes d'écart", a rappelé Dalin.

Avec des pointes à 24 noeuds dimanche matin , les deux skippers ont affiché une vitesse moyenne de plus de 20 noeuds sur les dernières 24 heures et se préparent à affronter une dépression.

"Il reste la journée d'aujourd'hui (dimanche) 1er décembre pour réfléchir à la manière dont on va gérer cette dépression qui arrive", a expliqué le skipper de Macif en approche des îles Marion et Prince Edward.

Très légèrement plus au Nord, Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) complète le podium provisoire à moins de 35 milles du leader, avec une trentaine de milles d'avance sur Thomas Ruyant (Vulnerable).

Le reste de la flotte a globalement perdu du terrain sur ce quatuor au cours de la nuit et seuls les neuf premiers naviguent dans l'Indien.

Samantha Davies (Initiative-Coeur), 10e à plus de 1000 milles désormais, n'a pas encore franchi le cap de Bonne Espérance.

Classement du Vendée Globe dimanche 1er décembre à 07h00 (GMT+1) :

1. Yoann Richomme (Paprec Arkéa) à 16.725,20 milles nautiques de l'arrivée

2. Charlie Dalin (Macif Santé Prévoyance) à 5,45milles du premier

3. Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) à 34,59 milles

4. Thomas Ruyant (Vulnerable) à 61,64 milles

5. Jérémie Beyou (Charal) à 166,03 milles

6. Nicolas Lunven (Holcim - PRB) à 234,52 milles

7. Sam Goodchild (Vulnerable) à 320,27 milles

8. Yannick Bestaven (Maître Coq V) à 385,26 milles

9. Paul Meilhat (Biotherm) à 598,00 milles

10. Samantha Davies (Initiatives-Coeur) à 1.079,97 milles

...

39. Szabolcs Weöres (New Europe) à 3.854,60 milles

Abandon : Maxime Sorel (V and B-Monbana-Mayenne)

AFP/VNA/CVN