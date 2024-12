NBA : Cleveland perd encore contre Atlanta, les Bleus des Hornets en évidence

Les Cleveland Cavaliers ont perdu un deuxième match consécutif contre les Atlanta Hawks, et les Charlotte Hornets et leurs jeunes Français ont longtemps résisté avant de plier face aux New York Knicks vendredi 29 novembre en NBA.

Photo : AFP/VNA/CVN

Au lendemain des célébrations de Thanksgiving, la NBA a programmé des matches toute la journée, comptant pour la saison régulière et la Coupe NBA, commençant dès midi à Charlotte.

Atlanta, bête noire de Cleveland

Meilleure équipe du début de saison, avec 15 victoires consécutives pour débuter, les Cleveland Cavaliers ont perdu un deuxième match consécutif, une nouvelle fois contre Atlanta (117-101), après avoir déjà été défaits par les Hawks mercredi 27 novembre.

Cleveland compte ainsi 17 victoires et 3 défaites et reste en tête de la conférence Est devant le champion Boston, Atlanta restant 9e (9-11).

Le Français N°1 de la dernière draft Zaccharie Risacher a contribué à ce succès inscrivant 11 points (4 sur 8 au tir), 3 rebonds et 1 passe.

Face aux 29 points de Darius Garland, l'intérieur De'Andre Hunter a été précieux pour les Hawks (23 points), leur offrant une qualification en quarts de finale de la Coupe NBA.

Photo : AFP/VNA/CVN

Dans la même poule, le champion Boston a battu Chicago (138-129) et peut encore espérer décrocher un ticket réservé aux 2es de groupe.

Jayson Tatum a de nouveau réussi un match plein (35 points, 14 rebonds, 5 passes), étant secondé par Payton Pritchard, auteur de 19 de ses 29 points en début de 4e quart-temps, alors que le score était encore serré.

Les frelons bleus se montrent

Les deux jeunes Français des Charlotte Hornets, Tidjane Salaün et Moussa Diabaté, ont joué et brillé face aux New York Knicks, outsiders pour le titre, malgré une défaite de peu (99-98).

Privé de LaMelo Ball et de Miles Bridges notamment, le coach des Hornets Charles Lee a fait confiance aux jeunes, offrant une 5e titularisation à Tidjane Salaün (19 ans), N°6 de la draft en juin, et une 3e à Moussa Diabaté (22 ans), qui trouve enfin sa place dans une équipe pour sa 3e saison NBA.

Après avoir inscrit 17 points contre Miami mercredi 27 novembre, son record, Salaün en a marqué 14 vendredi 29 novembre, grâce à son adresse de loin (4 sur 10), tout en amassant 8 rebonds.

Au poste de pivot, Diabaté a abattu son travail habituel en posant des écrans et en prenant des rebonds (11). Trois de ses six points ont redonné de l'espoir à Charlotte dans les dernières secondes, après qu'il s'est rendu coupable d'une faute évitable sur le meneur des Knicks Jalen Brunson (31 points) derrière la ligne des trois points.

New York compte trois succès en trois matches dans son groupe de Coupe NBA et disputera une dernière rencontre décisive mardi 3 décembre face à Orlando, qui possède le même bilan après son succès à Brooklyn (123-100).

Photo : AFP/VNA/CVN

Pourtant privé de sa vedette Paolo Banchero depuis plusieurs semaines, le Magic de Franz Wagner (29 points, 8 rebonds, 8 passes) a remporté 11 de ses 12 derniers matches.

Les Wolves passent à l'orange

Après le coup de gueule poussé mercredi 27 novembre par Anthony Edwards, les Minnesota Timberwolves se sont repris avec un succès arraché face aux Los Angeles Clippers (93-92), malgré une fin de match de nouveau brouillonne.

"J'ai très mal joué ce soir mais on a défendu ! Tout le monde a joué +dur+ ce soir, c'est ce dont on a besoin", a apprécié Edwards (21 points à 7 sur 21 au tir, 4 rebonds).

Le pivot français Rudy Gobert a marqué 8 points et pris 12 rebonds, et son compatriote Nicolas Batum a été adroit de loin (12 points à 4 sur 7 à trois points).

Les Lakers dans le rouge

Vainqueurs de la première édition de la Coupe NBA l'an passé, les Los Angeles Lakers de LeBron James (12 points, 8 rebonds, 6 passes) ont perdu contre le Thunder d'Oklahoma City (101-93) et n'ont quasiment plus aucune chance de passer en quarts de finale.

Avec deux succès et deux revers, les Lakers ne peuvent plus terminer en tête de leur groupe et seul un scénario improbable leur offrirait mardi une qualification en tant que meilleur 2e de l'un des trois groupes à l'Ouest.

"OKC" reste en tête de la conférence Ouest pour la saison régulière, grâce notamment à son meneur canadien Shai Gilgeous-Alexander (36 points, 7 rebonds, 9 passes).

AFP/VNA/CVN