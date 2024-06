Euro-2024 : les duels clés du choc Espagne - Italie

Le choc entre l'Espagne, triple championne d'Europe, et l'Italie, tenante du titre, qui se retrouvent pour le cinquième Euro consécutif jeudi 20 juin dès la phase de poules, pourrait être décidé par plusieurs duels clés:

>> Euro-2024 : Danso, "désolé", souhaite un prompt rétablissement à Mbappé

>> Euro-2024 : le Portugal "a été meilleur", reconnaît l'entraîneur tchèque

Photo: AFP/VNA/CVN

Donnarumma-Simon, épisode 2

Les gardiens Gianluigi Donnarumma et Unai Simon avaient été les deux principaux protaganistes de la dernière confrontation entre les deux équipes, en demi-finale de l'Euro-2020.

Le duel à distance entre les deux portiers avait alors tourné en faveur de l'Italien, auteur de deux parades décisives aux tirs au but pour envoyer son équipe en finale, avant de réaliser le même exploit en finale contre l'Angleterre et finir meilleur joueur du tournoi.

Avant de penser à la suite, c'est cette fois les chances de qualification pour les 8e de finale qui seront au bout de leurs gants, alors que la Roja et la Nazionale ont réussi leurs débuts, respectivement contre la Croatie (3-0) et l'Albanie (2-1).

Barella-Rodri, bataille de cadors au milieu

L'un des duels les plus attendus opposera deux des meilleurs milieux de terrain au monde : l'Italien Nicolo Barella (Inter Milan) et l'Espagnol Rodri (Manchester City), plaques tournantes essentielles de leur équipe.

Les deux hommes ont déjà marqué les esprits. Rodri a totalement dominé son sujet avant de sortir touché avant la fin de la rencontre lors du carton contre la Croatie. Barella a été fondamental dans le succès, plus étriqué, face à l'Albanie, avec une activité XXL et l'un des plus beaux buts de ce début de tournoi.

Ils seront chargés, comme lors de leur dernier affrontement en club en finale de la Ligue des champions 2023, de limiter l'influence de chacun dans l'entrejeu.

Yamal-Chiesa, duel de dynamiteurs

Sur les côtés, le danger viendra à coup sûr des virevoltants Lamine Yamal et Federico Chiesa, les deux dynamiteurs en chef de chaque équipe, avec une capacité folle à accélérer et à éliminer n'importe quel vis-à-vis.

Photo: AFP/VNA/CVN

Face à la Croatie, Yamal, 16 ans, devenu le plus jeune joueur de l'histoire à disputer un match de l'Euro après avoir battu tous les records de précocité à sa portée au FC Barcelone, a démontré ses qualités en faisant vivre un calvaire au Croate Gvardiol, tandis que Chiesa a rappelé qu'il était l'homme des grands rendez-vous de la Nazionale, avec un match plein.

Les deux ailiers détiendront les clés d'une partie s'annonçant serrée, comme souvent entre les deux nations.

Morata-Scamacca, sens du but et incertitude

L'expérimenté Alvaro Morata, également sorti touché contre la Croatie, devrait pouvoir tenir sa place et tentera de faire fructufier les efforts de Yamal, Pedri ou Williams, comme il a su le faire contre la Croatie, pour confirmer son statut de troisième meilleur buteur de l'histoire de la compétition (7 buts).

En face, le redoutable buteur de l'Atalanta Gianluca Scamacca est toujours en quête de sa première réalisation en compétition internationale avec la Nazionale, orpheline d'un grand attaquant depuis de plusieurs années.

AFP/VNA/CVN