Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

Âgée de 22 ans, elle est passée, comme son illustre frère, par le basket dans son format classique (5 contre 5), mais s'est reconvertie dans le 3x3, qui a intégré le programme olympique il y a trois ans à Tokyo, pour renforcer ses chances d'être aux Jeux de Paris (26 juillet - 11 août).

"J'y pense tous les jours depuis un an, quand j'ai intégré le projet", a-t-elle déclaré lors d'un point de presse organisé à l'Insep par la Fédération française de basket (FFBB).

"Les JO en général, c'est une compétition exceptionnelle, en tant que sportifs, on travaille pour ça, ça met une sorte de pression qui est bonne parce que tu sais que tu dois faire les choses bien et que c'est maintenant que ça se joue", a-t-elle poursuivi.

Eve Wembanyama, qui a intégré la sélection française du 3x3 en juillet 2023, est aujourd'hui la plus jeune des six joueuses de la short-list établie par le staff tricolore. Il en restera quatre le 8 juillet, quand la sélection pour Paris-2024 sera dévoilée.

"Jusque-là, au 5x5, j'évoluais en ligue 2 et là, pouvoir jouer à l'année contre des équipes internationales et m'entraîner avec mes coéquipières qui sont aussi d'excellentes joueuses, ça fait aussi progresser", a poursuivi la Française, s'exprimant devant quelques journalistes.

Le basket 3x3, a-t-elle ajouté, "n'implique pas le même engagement physique, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus intense, même si la durée est plus courte".

Si elle n'est pas retenue pour Paris ? "Une sélection se joue, mais le collectif passe avant tout, on a toutes ça en tête", a-t-elle répondu, en sachant que les échéances futures ne manqueront pas, à Los Angeles en 2028 ou à Brisbane quatre ans plus tard.

L'équipe de France féminine de 3x3, championne du monde 2022, est qualifiée pour les Jeux de Paris depuis novembre 2023 grâce à sa troisième place au rang mondial derrière la Chine et les États-Unis.

AFP/VNA/CVN