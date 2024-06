Basket : le Paris Basketball s'engage officiellement en Euroligue

Le Paris Basketball, vainqueur de l'Eurocoupe et finaliste du Championnat de France, participera bien à l'Euroligue la saison prochaine, six ans après sa fondation, a officialisé le club de la capitale dans un communiqué publié lundi 17 juin.

>> Basket : l'Asvel garde le rythme, Monaco et Boulogne-Levallois suivent

>> JO-2024 : l'Arena Porte de La Chapelle, une grande salle et des promesses

>> Basket/C2 : Paris s'adjuge un trophée et un billet pour le grand monde

Photo : AFP/VNA/CVNv

"L'EuroLeague a confirmé de façon officielle l'engagement du Paris Basketball au sein de cette même compétition en vue de la saison prochaine", annonce le club dans un communiqué.

"Un accord a en effet été trouvé entre l’instance européenne et les dirigeants (du club) de la capitale. C’est une nouvelle étape de franchie dans la jeune et spectaculaire histoire du Paris Basketball, club fondé en 2018", poursuit le club.

L'arrivée du Paris Basketball était dans les tuyaux depuis son sacre en finale de l'Eurocoupe en avril dernier, le vainqueur de la deuxième compétition étant de facto qualifié pour la prestigieuse compétition des clubs en Europe.

Dans une interview accordée mise en ligne lundi 17 juin sur le site du quotidien L'Equipe, le président du club, David Kahn, se réjouit de faire partie du gotha du basket européen pour la saison 2024-25, avec l'espoir d'une présence pérenne de son équipe dans cette compétition.

"Je n'ai pas de contrôle sur le calendrier mais l'Euroligue dit depuis des années qu'elle veut une équipe à Paris. Elle a besoin de nous, besoin de Paris et nous avons besoin d'eux", détaille-t-il.

"Je suis optimiste sur le fait qu'on développe une bonne relation. C'est difficile pour moi d'imaginer que l'on puisse un jour quitter l'Euroligue maintenant que nous y sommes", ajoute-t-il.

Créé de toutes pièces en 2018, transfiguré l'été dernier avec l'arrivée d'un entraîneur (le Finlandais Tuomas Iisalo), deux adjoints et six joueurs en provenance de Bonn, le Paris Basketball renforce ainsi le contingent des clubs français en Euroligue, aux côtés de Monaco et de l'Asvel.

Depuis ses grands débuts dans le basket hexagonal, le club parisien a connu une ascension fulgurante en franchissant une à une les différentes étapes de sa jeune croissance vers les sommets européens.

Il disputera ses matches dans sa nouvelle enceinte de l'Arena Porte de la Chapelle, équipement créé pour les Jeux olympiques et paralympiques.

AFP/VNA/CVN