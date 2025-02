États-Unis

États-Unis : le bilan des inondations dans le Kentucky monte à 11 morts

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Plus de 14.000 foyers étaient toujours sans électricité lundi matin 17 février, selon PowerOutage.us. Plus de 17.000 étaient privés d'eau, et plus de 28.000 ont été avertis qu'ils devaient faire bouillir l'eau du robinet avant de la consommer.

"Il y a encore des eaux stagnantes dans différentes zones à travers tout le Kentucky", a indiqué M. Beshear. Les responsables de l'État et la police locale ont par ailleurs averti les citoyens d'éviter de prendre la route, davantage de neige devant tomber plus tard cette semaine dans le Kentucky, ce qui risque de compliquer la situation.

Des alertes au temps hivernal ont été émises lundi matin17 février pour 34 millions de personnes depuis les plaines centrales du pays jusqu'à la Virginie-Occidentale. Le service météorologique national a averti qu'une nouvelle tempête hivernale frapperait les États-Unis cette semaine, indiquant qu'elle apporterait de la neige sur le Kentucky mardi soir 18 février, avant de se déplacer mercredi 19 février vers le Tennessee, la Virginie et la Caroline du Nord et de quitter la côte jeudi 20 février.

Xinhua/VNA/CVN