Espagne : le FC Barcelone reprend la tête et enflamme la course au titre

Vainqueur dans la douleur du Rayo Vallecano (1-0) lundi 17 février sur sa pelouse, le FC Barcelone a profité des nuls de ses deux rivaux, le Real Madrid et l'Atlético, pour reprendre la première place du championnat espagnol et enflammer la course au titre.