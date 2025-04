La Jordanie annonce une découverte archéologique pharaonique

La ministre jordanienne du Tourisme et des antiquités, Lina Annab, a annoncé samedi 19 avril une nouvelle découverte archéologique dans la zone sud-est de la réserve du Wadi Rum, dans le Sud de la Jordanie.

Photo : CTV/CVN

La découverte consiste en une inscription royale pharaonique hiéroglyphique portant un sceau royal appartenant au pharaon égyptien Ramsès III (vers 1184 av. J.-C.-1153 av. J.-C.).

Mme Annab a dit qu'il s'agit de la première inscription de ce type jamais découverte en Jordanie, ce qui constitue une preuve tangible des liens historiques entre l'Egypte ancienne et la Jordanie, ainsi qu'avec l'ensemble de la péninsule arabique.

"La Jordanie est une bibliothèque à ciel ouvert qui possède un très riche patrimoine d'inscriptions", a-t-elle déclaré, ajoutant que cette découverte hiéroglyphique ouvre une nouvelle perspective importante sur l'héritage écrit du pays.

Zahi Hawass, archéologue égyptien, a souligné l'importance de la découverte, qui comprend deux cartouches portant le nom de Ramsès III, l'un faisant référence à son nom de naissance et l'autre à son nom de trône, le déclarant souverain de la Haute et de la Basse-Égypte.

La découverte du nom de Ramsès III dans le sud de la Jordanie est extrêmement importante et pourrait conduire à d'autres révélations importantes sur les liens historiques entre la Jordanie et l'Egypte, qui remontent à plus de 3 000 ans, a déclaré M. Hawass.

Xinhua/VNA/CVN