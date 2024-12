Vendée Globe : Richomme double son avance sur Dalin

>> Vendée Globe : Richomme s'offre un cap Horn de rêve pour Noël

>> Richomme creuse l'écart sur Dalin, Simon en vue du Cap Horn

>> Vendée Globe : Dalin revient sur Richomme

Photo : AFP/VNA/CVN

"C'est très intense depuis le passage du cap Horn mais le moral est bon. On est là où on veut être, se réjouit Richomme" alors qu'il contourne une petite dépression à la latitude de Montevideo.

"Pour l'instant, ça ne se passe pas mal, à part quelques risées un peu fortes que je suis en train de choper parce que j'arrive près du centre du système, mais si tout se passe bien, il devrait me passer juste devant. Mon objectif est de l'optimiser au mieux pour qu'il me pousse le plus au nord possible", a-t-il ajouté.

"L'enjeu – relativement gros -, c'est d'atteindre le front froid stationnaire de cap Frio rapidement. Il faut se placer par rapport à lui et trouver un trou de souris pour se faufiler dedans. Ce n'est pas si facile que ça à faire. Je passe donc pas mal de temps à l'étudier", a souligné Richomme.

Il a su maintenir une vitesse de plus de 18 noeuds sur 24 heures quand Dalin a frôlé les 15 noeuds. Au petit matin samedi 28 décembre, le skipper de tête naviguait encore à plus de 21 noeuds alors que de deuxième n'atteignait pas les 18 noeuds.

Beaucoup plus loin, le troisième Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) a repris du terrain sur la tête mais pointait toujours à 714 milles nautiques de Richomme.

Par ailleurs, la Britannique Pip Hare (Medallia), forcée à l'abandon après la rupture de son mât le 16 décembre dans l'océan Indien au sud de l'Australie, est arrivée saine et sauve à Melbourne (Australie).

"C'est la fin d'une sacrée aventure, a-t-elle commenté. Je ne m'attendais pas à me retrouver dans cette situation, j'espérais ne pas m'y retrouver", déclare-t-elle dans une vidéo publiée en approche de Port Phillip à Melbourne.

Après Richomme, Dalin et Simon, ils sont désormais six navigateurs à avoir franchi le cap Horn et à remonter l'Atlantique : Thomas Ruyant (Vulnérable), 4e à 1.281 milles, Jérémie Beyou (Charal), 5e à 1.506 milles, et Nicolas Lunven (Holcim - PRB), 6e à 1.521 milles.

"Ça y est ! Le cap Horn, c'est fait, c'est coché !, a exulté Thomas Ruyant. C'est la frontière avec la civilisation. On vient de traverser des océans où on n'est pas vraiment les bienvenus. On y trouve certainement quelque chose. Un albatros est venu jouer avec le bateau. Peut-être mon dernier avant longtemps. Je me suis surpris pour la toute première fois à parler à mon bateau qui a bien tenu et qui ne m'a pas fait de crasse. Ce doit être l'océan qui rend un peu fou !"

AFP/VNA/CVN