Tô Lâm, président d'honneur de la Croix-Rouge du Vietnam

Le XII e Congrès national de la Croix-Rouge du Vietnam pour le mandat 2026-2031 s'est ouvert mardi 28 juillet à Hanoï, à l'approche du 80 e anniversaire de l'organisation et alors que le pays entre dans une nouvelle phase de développement.

>> Près de 500 délégués au XIIe Congrès national de la Croix-Rouge du Vietnam

Le XIIᵉ Congrès national des délégués de la Croix-Rouge du Vietnam a rendu hommage au secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, en le proclamant président d'honneur de la Croix-Rouge du Vietnam pour le mandat 2026-2031.

Photo : VNA/CVN

L’événement a réuni de dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l'État, des représentants du Front de la Patrie du Vietnam, ainsi que des délégations du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des organisations internationales, des corps diplomatiques, des entreprises, des sponsors et des partenaires nationaux comme étrangers. Quelque 500 délégués, représentant plus de 5,6 millions de cadres, membres et volontaires à travers le pays, participent à ces assises pour définir les orientations humanitaires de la nation.

Dans son discours d'ouverture, la présidente de la Croix-Rouge du Vietnam, Dô Thi Thu Thao, a indiqué que l'objectif du mandat 2026-2031 est de bâtir une Croix-Rouge du Vietnam forte, professionnelle, moderne, performante et efficace, tout en consolidant son rôle d'organisation humanitaire spécialisée chargée par le Parti et l'État, de force de référence, de passerelle et de coordinateur des activités humanitaires.

Cette stratégie vise à renouveler profondément les modes d'action en plaçant la population au centre, la communauté au fondement, la transformation numérique et l'innovation au cœur de la dynamique de développement, et la mobilisation des ressources de la société comme principal moyen d'améliorer la qualité et l'efficacité des activités humanitaires.

Photo : VNA/CVN

L'organisation ambitionne de mobiliser plus de 25.000 milliards de dôngs pour venir en aide à plus de 50 millions de personnes au cours des cinq prochaines années. Parmi les objectifs chiffrés, l'association prévoit de généraliser l'usage des plateformes numériques unifiées dans 100% des antennes locales, de porter le nombre de membres à plus d'un million ainsi que celui des volontaires réguliers à plus de 200.000, de collecter environ 9 millions d'unités de sang et de former jusqu'à 2 millions de personnes aux gestes de premiers secours.

Le Congrès a défini trois priorités stratégiques : accélérer la transformation numérique, numériser les adresses humanitaires et renforcer la transparence des activités ; développer un écosystème humanitaire vert, fondé sur le renouvellement des modes d'assistance, la promotion de moyens de subsistance autonomes et le développement durable ; constituer un corps de volontaires professionnels, proactifs et capables d'intervenir rapidement sur place.

Il a également décidé de poursuivre la mise en œuvre des deux mouvements "Têt de la compassion" et "Les bonnes personnes, les bonnes actions - Ensemble pour bâtir une communauté solidaire", de la campagne "Chaque organisation, chaque individu associé à une adresse humanitaire" ainsi que du programme "Des communautés sûres, prêtes à faire face aux catastrophes naturelles et aux sinistres".

VNA/CVN