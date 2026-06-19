France

Des dîneurs en blanc sous la Tour Eiffel

Plusieurs centaines de dîneurs habillés en blanc ont posé leurs tables jeudi soir 18 juin sous la Tour Eiffel à Paris, a constaté un photographe.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Il n'était pas possible dans l'immédiat de connaître les organisateurs de ce rendez-vous.

Régulièrement, depuis une trentaine d'années, ce genre de dîner est organisé dans des lieux emblématiques de la capitale : lieu investi tenu secret jusqu'à la dernière minute, tenue élégante, tables couvertes de nappes blanches amenées par les convives.

Ce concept a été créé en 1988 par François Pasquier et exporté dans une centaine de villes, dont New York, Bangkok, Sydney, Copenhague, Rio, Montréal, Buenos Aires, Zagreb, Kuala Lumpur...

Bénéficiant généralement d’une tolérance de la préfecture de police, le rassemblement du Dîner en blanc avait réuni en 2018 quelque 17.000 participants, établissant un record.

AFP/VNA/CVN