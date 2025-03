Cyclisme : Van der Poel vainqueur de l'E3 Classic, six jours après Sanremo

Mathieu van der Poel a remporté l'E3 Classic vendredi 28 mars à Harelbeke au terme d'une nouvelle démonstration six jours après son succès sur Milan-Sanremo et à l'approche du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix début avril.