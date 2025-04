Cyclisme : Ciccone s'offre la première étape du Tour des Alpes

Photo : AFP/VNA/CVN

Romain Bardet, de retour à la compétition après sa chute dans le Tour de l'Algarve, a pris la quatrième place à San Lorenzo Dorsino dans le Trentin (Italie).

Ciccone signe à 30 ans la 11e victoire de sa carrière, la première depuis sa victoire en 2023 dans la dernière étape du Critérium du Dauphiné à la Bastille, au-dessus de Grenoble.

"Je pense qu'on a fait un super boulot aujourd'hui et je voudrais vraiment remercier tous mes équipiers. On avait un plan et on l'a réalisé à la lettre. Ça faisait longtemps que je n'avais pas gagné et j'en avais besoin", a dit le coureur italien au diffuseur.

L'étape s'est animée dans l'avant-dernière difficulté du jour, le Passo Durone (6,3 km d'ascension à 7,9% en moyenne, avec une longue portion intermédiaire frôlant les 10%), à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, où le peloton a repris les échappés du matin.

Dans le groupe des favoris, Ciccone a tenté la première attaque, mais a été contré par Jefferson Cepeda.

L'Équatorien a progressivement creusé l'écart, passant au sommet avec une dizaine de secondes d'avance sur un duo de poursuivants, le Britannique Paul Double et le Français Paul Seixas, et 25" sur le groupe des favoris emmenés par Ciccone, Gall et Bardet.

La descente a donné lieu à un regroupement général, et l'étape s'est jouée dans le final escarpé, où la première banderille a été posée par Mattia Bais. En quête d'une première victoire à 28 ans, l'Italien s'est extrait à 8 km de la ligne et a tenu six kilomètres seul en tête avant d'être cueilli par le peloton sous l'impulsion de la Lidl-Trek et Décathlon-AG2R La Mondiale.

Dans la dernière ligne droite, Ciccone a lancé le sprint et a résisté à Gall et Seixas, ôtant et jetant ses lunettes au passage sur la ligne comme il en a l'habitude.

AFP/VNA/CVN