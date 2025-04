Ligue 1 : L'OM passe ses nerfs sur Montpellier

Et revoilà Marseille à la deuxième place : un temps gêné par Montpellier, l'OM a accéléré après la pause pour écraser la lanterne rouge 5-1, laisser derrière lui une nouvelle semaine de crispations et se réinstaller sur la deuxième marche du podium à la place de Monaco.

Pour l'OM, l'enjeu du match de samedi 19 avril était assez simple. Il fallait gagner, ce que tout le monde fait contre Montpellier - désormais battu 11 fois d'affilée - ou acter un énième retour aux temps de crise.

La mission est accomplie, avec quelques scories tout de même car la première période des hommes de Roberto De Zerbi a été laborieuse et ils ont trouvé le moyen d'encaisser un but en fin de match, signé Lucas Mincarelli, le deuxième seulement inscrit depuis fin janvier par les Héraultais.

Mais l'essentiel est donc fait, alors que la semaine avait encore été tendue à Marseille, entre un appel à l'union sacrée de Pablo Longoria mardi 15 avril et une interview mise en garde de son directeur du football Medhi Benatia ce samedi 19 avril.

"S'il n'y avait pas de Ligue des Champions, ce serait une catastrophe", a prévenu Benatia. Et pour l'instant, l'OM reste positionné pour la grande Europe, deuxième avec un point d'avance sur Monaco et quatre sur Lyon qui jouera dimanche 20 avril le Derby face à Saint-Etienne.

L'œil de Poséidon

Car la soirée de l'OM avait commencé un peu avant le coup d'envoi avec une bonne nouvelle venue de Monaco, le nul 0-0 entre l'équipe de la Principauté et Strasbourg, qui faisait clairement ses affaires.

Montpellier en a eu une lui aussi, la défaite du Havre au Parc des Princes lui offrant un court sursis avant une relégation en Ligue 2 qui semble inéluctable.

Une fois le match lancé, l'OM a semblé se mettre rapidement dans le sens de la marche avec une première occasion signée Mason Greenwood, qui mettait sa reprise de volée sur la barre de Benjamin Lecomte (5e).

Marseille a ensuite pris l'avantage sur un penalty obtenu par Ulisses Garcia et réussi par Greenwood (1-0, 8e), alors que pour Montpellier, sous le regard du Poséidon géant déployé en tribune par les South Winners, c'était déjà la tempête.

Mais la jeunesse montpelliéraine, alors que ses décevants aînés étaient sur le banc ou en tribune, ne s'est pas noyée et n'a pas démérité jusqu'à la pause.

Les joueurs de Zoumana Camara n'avaient pas été très dangereux, bien sûr, mais ceux de Roberto De Zerbi à peine plus, avec pour seules situations notables au milieu d'un océan de passes latérales, une frappe de Greenwood en angle fermé (29e) et une tête sans puissance d'Adrien Rabiot (33e).

Rabiot marque encore

Mais en deuxième période, tout a été beaucoup plus compliqué pour le MHSC, l'OM ayant clairement appuyé sur l'accélérateur avec une tête de Pierre-Emile Hojbjerg (53e) et une bonne reprise de Quentin Merlin (59e) dans un premier temps fort.

Finalement, le break a été fait à la 60e minute sur une action confuse. Le but a été attribué à Amine Gouiri, mais il doit autant à la tête sur la barre de Merlin et à la panique des jeunes défenseurs montpelliérains Yaël Mouanga et Wilfried Ndollo Bille

Moins de dix minutes plus tard, Greenwood a signé un doublé après une nouvelle montée tranchante d'Amir Murillo (3-0, 67e) et le Vélodrome était rassuré.

Les supporters marseillais ont encore pu fêter le joli but de Jonathan Rowe (4-0, 74e) et celui de Rabiot (5-1, 90e).

La semaine prochaine, l'OM sera encore chez lui pour recevoir Brest et conforter sa deuxième place. À quatre journées de la fin du championnat, elle lui permet de garder la main sur sa cible de toujours : la Ligue des Champions.

AFP/VNA/CVN