L’ASEANAPO salue le modèle anti-arnaque de Singapour

>> Singapour testera un service de recharge mobile pour les véhicules électriques

>> Le nombre de cas de diplopie de cause inconnue augmente à Singapour

>> Singapour est la ville la plus chère pour les super riches

Photo : Straitstimes/CVN

Dans une interview accordée au journaliste de l'Agence Vietnamienne d'Information lors de la 14e réunion des personnes de contact de l'ASEANAPOL (ACPM), qui se tient à Kuala Lumpur, en Malaisie, il a souligné que l'objectif de l'ASEANAPOL est de trouver des moyens efficaces de prévenir ce type de crime.

Le modèle de police anti-cybercriminalité singapourienne présenté lors de la réunion est une bonne référence, a-t-il déclaré.

Singapour a créé un centre anti-arnaque (ASC) qui se connecte avec les grandes banques afin qu'elles puissent facilement bloquer des comptes lorsqu'elles remarquent ou reçoivent des rapports sur des signes de fraude. En outre, la coopération internationale est également très importante pour gérer la situation le plus rapidement possible, a ajouté David Martinez Vinluan.

L'ASEANAPOL dispose de suffisamment de bases de données pour échanger entre les pays membres, ce qui lui permet d'identifier l'emplacement des cybercriminels et de prendre des mesures répressives pour poursuivre ces sujets en justice.

Selon David Martinez Vinluan, outre les méthodes professionnelles qui nécessitent l'implication de la police, les médias jouent également un rôle important, précisant qu'ils devraient adopter des plateformes de réseaux sociaux pour sensibiliser les gens au cyberespace, ainsi qu'à la manière d'utiliser le réseau de manière intelligente.

Un rapport présenté par la police anti-cybercriminalité de Singapour montre que Singapour a perdu plus de 2,6 milliards d'USD à cause de ce type de crime au cours des sept dernières années. L'ASC de Singapour a défini trois piliers liés à la fraude en ligne : les banques, les fournisseurs de télécommunications et les marchés en ligne. En conséquence, le centre s’associera à ces piliers pour gérer la situation.

Avec le développement rapide de la technologie numérique, en particulier de l’intelligence artificielle (IA) dans l’établissement d’algorithmes, le nombre de crimes liés au cyberespace a augmenté en ampleur et en ampleur grâce à des tactiques sophistiquées. Rien qu’en 2023, on estime que le monde perdra 1 026 milliards d'USD, soit l’équivalent de 1,05 % du PIB mondial.

Jusqu'au 5 juillet, l'ACARR devrait délibérer sur la coopération stratégique dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Les principaux domaines d'intérêt comprennent la compilation de rapports évaluant la situation et les tendances connexes, la mise en œuvre d'initiatives de coopération en matière de formation et de renforcement des capacités d'application de la loi entre les forces de police des États membres, et l'élargissement des partenariats stratégiques avec des organisations internationales partageant des objectifs communs en la matière.

VNA/CVN