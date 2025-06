Christine Lagarde se dit "déterminée" à achever son mandat à la BCE

Photo : AFP/VNACVN

"Je peux vous dire très fermement que j'ai toujours été et que je suis pleinement déterminée à remplir ma mission et à achever mon mandat", a-t-elle déclaré à la presse à l'issue d'une réunion monétaire de l'institution de Francfort. Son mandat a débuté en 2019 et doit s'achever en 2027.

Dans un article fin mai, le quotidien britannique Financial Times avait affirmé que Klaus Schwab, après avoir quitté ses fonctions à la tête du WEF en avril, s'était entretenu avec Mme Lagarde pour tenter de la convaincre d'écourter son mandat à la Banque centrale européenne.

L'ancien président de ce forum, qui se tient chaque année dans la station de ski chic de Davos en Suisse, assurait également que l'ancienne ministre française et ancienne directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), était "depuis plusieurs années" au cœur de discussions pour lui succéder.

À la suite de cet article, la BCE avait déjà démenti tout projet de sa présidente de mettre un terme anticipé à ses fonctions.

AFP/VNACVN