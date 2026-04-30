Japon

Sur une montagne de Tokyo, un festival shinto traverse les siècles

Des centaines de fidèles ont convergé mercredi 29 avril sur une célèbre montagne de Tokyo pour une cérémonie vieille de 500 ans, lors de laquelle un cortège de prêtres shintoïstes chemine aux côtés des pèlerins jusqu'au sanctuaire au sommet.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Chaque printemps, le "Hinode Sai", ou "Festival du lever du soleil", se tient sur le mont Mitake, à l'est de Tokyo. Il aurait vu le jour lorsque des fidèles errants ont gravi ses pentes en quête d'illumination.

Au cours de ce rituel annuel de deux jours, la procession a transporté la divinité du sanctuaire situé au sommet, soigneusement dissimulée sous de la soie blanche, jusqu'à son "lieu de repos" au pied de la montagne, puis l'a ramenée tout en haut dans une ambiance festive.

Les responsables du sanctuaire affirment que les participants obtiennent ainsi de la divinité la protection de leur foyer et contre les maladies pour l'année à venir.

Photo : AFP/VNA/CVN

Ce rituel inchangé depuis plus de 500 ans symbolise également le début du printemps.

Ainsi, la procession silencieuse a entamé son périple le 28 avril au soir, traversant un village de montagne au milieu des fidèles et des boutiques fermées, dispensant ses bénédictions tout au long du chemin.

Sur le chemin éclairé de lanternes, les prêtres transportaient la divinité enveloppée jusqu'au pied du village - sa demeure pour la nuit, car c'est là qu'elle serait arrivée en descendant initialement du ciel.

Photo : AFP/VNA/CVN

À l'aube, les prêtres shintoïstes en tenues de cérémonie, accompagnés de personnes déguisées en guerriers samouraïs et d'enfants ornés, se sont mis en route pour une ascension d'un kilomètre jusqu'au sanctuaire.

Leur pèlerinage a culminé lorsque le son des conques a résonné à travers la forêt, célébrant leur ascension finale des 330 marches de pierre menant au sommet.

AFP/VNA/CVN